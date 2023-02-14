Жовтий рівень небезпеки оголосили на Тернопіллі через негоду

Як повідомили в обласному гідрометцентрі, сьогодні вдень по всій території краю здійметься північно-західний вітер з поривами 15-20 метрів на секунду, на дорогах – ожеледиця.

У зв’язку з цим, оголошено І рівень небезпечності – жовтий.

За даними синоптиків, небо у вівторок буде вкрите хмарами, вдень можливі невеликі опади. Впродовж доби очікується від 0 до 5º тепла.

Далі погода дещо покращиться. Так, у середу та четвер прогнозують прояснення. 15 та 16 лютого мають обійтися без істотних опадів. У денні години передають від 1 до 6º тепла.