Жінка перерахувала банківському аферисту 40 тисяч гривень

Шахрай, відрекомендувавшись працівником банківської установи, шляхом обману заволодів грошима жительки Чортківського району. Жінка звернулася за допомогою до правоохоронців.

Як з’ясувалося, незнайомець повідомив потерпілій про те, що її банківську картку заблоковано, а щоб зберегти кошти необхідно відкрити новий рахунок та перерахувати на нього свої заощадження. Заявниця повірила співрозмовнику й виконала всі вказівки. Відтак втратила 40 000 гривень.

Слідчі поліції здійснюють розслідування в рамках кримінального провадження відповідно до ч. 1 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-розшукові заходи для розкриття злочину.

У відділі комунікації ГУ НП в області нагадують, як вберегти свої заощадження: якщо ви отримали подібний дзвінок, негайно припиніть розмову та зателефонуйте в банк за номером, вказаним на зворотному боці картки, або особисто зверніться у відділення банку; співробітники банківської установи ніколи не перевіряють персональні дані; не розголошуйте коди, які приходять на ваш мобільний номер, а також не набирайте невідомі комбінації цифр; за жодних обставин не переказуйте кошти на будь-які інші рахунки на прохання співрозмовників; якщо ви зрозуміли, що розкрили персональні дані картки аферистам або з вашим рахунком проводять підозрілі операції – негайно заблокуйте картку та доступ до Інтернет-банкінгу, зателефонувавши до банку.

Якщо ви постраждали від шахраїв, не зволікайте та телефонуйте на спецлінію «102». Для оперативного надання допомоги працівників Департаменту кіберполіції Національної поліції України звертайтеся за номером 0 (800)50-51-70.