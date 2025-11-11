Жахлива автотроща на Тернопільщині: загинув 22-річний водій

Одна людина загинула, двоє потрапили до лікарні – наслідки дорожньо-транспортної пригоди на Тернопільщини. Аварія трапилася 10 листопада близько 17:30, повідомляють у поліції області.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Бучацького відділення поліції та слідчі з розслідування злочинів у сфері транспорту ГУНП в Тернопільській області

За попередньою інформацією, на автодорозі Івано-Франківськ-Бучач-Тернопіль зіткнулися Fiat Fiorino, водій якого рухався у напрямку Тернополя, та Ford Transit.

На момент аварії в мікроавтобусі перебувало п’ятеро людей. У іншому авто лише водій. У результаті удару бригада екстреної медичної допомоги доправила до лікарні трьох потерпілих- обох кермувальників, а також пасажира з автомобіля Ford.

Проте врятувати життя останнього не вдалося. Загиблий – 22-річний житель Івано-Франківської області. У важкому стані знаходиться і водій мікроавтобуса.

У водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство відповідно до частини 2 статті 286 Кримінального кодексу України.