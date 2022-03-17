Росія вже перетнула “всі червоні лінії”, сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Лестеру Холту на NBC у середу ввечері. Про це повідомляє УНН.

На запитання Холта, чи буде хімічна атака з боку Росії червоною лінією, яка спонукає Сполучені Штати активніше залучатися до бойових дій, Зеленський сказав: «Я вважаю, що росіяни вже перетнули всі червоні лінії, коли почали обстрілювати мирних жителів.

“Росія вже вбила понад 100 дітей. Я не розумію значення червоних ліній. Чого ще чекати? Щоб росіяни дозволили вбити 200, 300 або 400 дітей?” – сказав Володимир Зеленський.

Президент сказав, що українці непереможні, і якщо росіяни захоплять Київ, вони не зможуть завоювати народ України.