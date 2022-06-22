До співробітників Тернопільського райуправління поліції надійшло повідомлення від місцевого жителя про те, що невідомий шляхом обману викрав з його банківської картки 20 000 гривень.

За словами потерпілого, в одній із соцмереж він розмістив оголошення про збір коштів для допомоги Збройним силам України. Невдовзі зателефонував незнайомець, який відрекомендувався працівником фінансової установи. Він повідомив, що на картку чоловіка надійшов закордонний переказ. Для його отримання потрібно було перейти в мобільний банківський додаток і виконати деякі операції. Потерпілий виконав вказівки телефонного незнайомця, і як наслідок, з картки зникли усі кошти.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Поліцейські застерігають людей від таких афер. Будь-які операції з платіжною карткою доцільно проводити особисто у відділенні банку, а не по телефону. Завжди перевіряйте інформацію, яку вам повідомляють телефоном начебто із банку. Зателефонуйте до фінансової установи за номером, вказаним на звороті картки. Не розголошуйте побічним особам реквізитів вашої картки, а також коди, які надходять на мобільний телефон. Ніколи не встановлюйте додатки на телефон на прохання телефонних незнайомців.

Ще один факт шахрайства задокументовано щодо тернополянина. Потерпілий розповів про те, що нібито працівник банку по телефону повідомив про перепис інформації у банківській системі, а отже, аби рахунок автоматично не заблокували, слід надати персональні дані. 54-річний чоловік виконав вказівки додзвонювача і незабаром отримав сповіщення про списання заощаджень в розмірі 28500 гривень.

Правоохоронці вкотре наголошують: працівники банку не телефонують клієнтам, щоб дізнатися інформацію про пароль та особисті дані.