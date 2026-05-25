Збаражани долучилися до Всеукраїнської толоки БУР та прибрали зони відпочинку

Жителі Збаража долучилися до Всеукраїнської толоки, яку організувала громадська організація «Будуємо Україну разом» (БУР).

До екологічної ініціативи приєдналися працівники управління освіти, молоді та спорту Збаразької міської ради, а також вихованці Збаразького ліцею №2 разом зі своїм учителем Олександром Лобасом.

Під час толоки учасники прибрали територію навколо Збаража, де часто відпочивають мешканці міста та навколишніх сіл.

У результаті спільної роботи вдалося зібрати кілька мішків сміття та зробити популярні місця відпочинку чистішими.

Організатори подякували за небайдужість

За участь у всеукраїнській акції активісти отримали від організаторів пам’ятні сувеніри та слова вдячності за відповідальне ставлення до довкілля і рідного краю.

БУР понад 12 років об’єднує молодь

Громадська організація «Будуємо Україну разом» уже понад 12 років реалізовує волонтерські та молодіжні проєкти по всій Україні.

БУР організовує табори, де молодь знайомиться та об’єднується, навчається громадській активності, здобуває навички відповідального ставлення до суспільства та долучається до створення спільного майбутнього.

До початку повномасштабної війни подібні волонтерські табори проводили й у Збаражі.

