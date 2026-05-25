У Збаражі піднімуть прапор «Між небом та землею» на підтримку полонених і зниклих безвісти

У Збаражі відбудеться підняття пам’ятного прапора «Між небом та землею», який стане символом підтримки українських військовополонених, зниклих безвісти захисників та їхніх родин.

Згідно з рішенням сорок п’ятої сесії Збаразької міської ради VIII скликання від 13 березня 2026 року, у громаді офіційно затвердили новий символ підтримки родин військовополонених та зниклих безвісти.

Йдеться про блакитно-чорний прапор «Між небом та землею», що складається з двох горизонтальних смуг:

блакитної;

чорної.

У документі зазначається, що прапор встановлюватимуть на постійній основі у публічному просторі міста Збараж.

Ініціатива була подана жителькою громади Людмилою Лаб’як.

Коли відбудеться урочисте підняття

Підняття прапора заплановане на:

📅 26 травня 2026 року

🕛 12:00

📍 Сквер Героїв, м. Збараж

Організатори зазначають, що прапор покликаний нагадувати суспільству про українців, які перебувають у полоні або вважаються зниклими безвісти, а також підтримати їхні родини, які щодня чекають на повернення своїх рідних.

Символ пам’яті та надії

Назва прапора «Між небом та землею» символічно відображає стан невідомості та очікування, у якому живуть родини полонених і зниклих безвісти військових.

У громаді закликають мешканців долучитися до події та спільно підтримати сім’ї українських захисників.