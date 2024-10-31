Збараж на Тернопільщині відвідав мер латвійського міста Огре Егілс Хелманіс

У Збаражі вітали мера латвійського міста Огре Егілса Хелманіса. Він завітав у військовий коледж, де провів тренування з рукопашного бою для наших курсантів, а також разом з побратимами відвідав Збаразький замок.

Про це повідомляє міський голова Збаража Роман Полікровський.

Егілс є прикладом самовідданої допомоги Україні у боротьбі з агресором. Десятки візитів з гуманітарною допомогою в зону бойових дій, сотні автомобілів для ЗСУ. Щира вдячність латвійському народові, пану Егілсу Хелманісу та його друзям, які невтомно допомагають нашим воїнам здобути перемогу! Разом переможемо! – пише на своїй сторінці Роман Полікровський.

Нагадаємо, латвійське місто Огре є побратимом міста Збараж.