Збаразька громада долучилася до всеукраїнської акції «За чисте довкілля»

Працівники управління регіонального розвитку Збаразької міської ради очистили від сміття придорожню смугу на околиці міста.

Прибрали територію на в’їзді до Збаража

Під час акції комунальники та працівники профільного підрозділу міської ради провели комплексне прибирання території, щоб покращити санітарний стан та благоустрій в’їзної частини Збаража.

Екологічний захід спрямований на збереження чистоти довкілля та формування відповідального ставлення до навколишнього середовища.

Мешканців закликають підтримати ініціативу

У громаді закликають жителів долучатися до прибирання власних територій та дбати про чистоту населених пунктів.

Також мешканцям нагадують про необхідність дотримання правил благоустрою та недопущення засмічення лісосмуг, узбіч доріг і місць громадського відпочинку.