Сьогодні тернополяни віддадуть останню шану Герою Миколі Микитюку

Тернопільська громада прощається з молодим захисником України Миколою Микитюком. Життя 34-річного тернополянина обірвалося 1 червня у Харківській області.

В останню дорогу Героя проведуть 6 червня. Про це повідомив міський голова Сергій Надал.

Завтра, 6 червня об 11 годині у Домі печалі на вулиці Микулинецькій громада Тернополя проведе в останню путь Героя Микитюка Миколу Васильовича. Щиро співчуваємо рідним та близьким воїна. Царство йому небесне та вічна пам’ять!

Вічна шана і пам’ять Герою!