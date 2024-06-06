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Сьогодні тернополяни віддадуть останню шану Герою Миколі Микитюку

06.06.2024

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Війна з рф

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Тернопільська громада прощається з молодим захисником України Миколою Микитюком. Життя 34-річного тернополянина обірвалося 1 червня у Харківській області.

В останню дорогу Героя проведуть 6 червня. Про це повідомив міський голова Сергій Надал.

Завтра, 6 червня об 11 годині у Домі печалі на вулиці Микулинецькій громада Тернополя проведе в останню путь Героя Микитюка Миколу Васильовича. Щиро співчуваємо рідним та близьким воїна. Царство йому небесне та вічна пам’ять!

Вічна шана і пам’ять Герою!

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Теги: Тернопіль, загиблі герої, війна з Росією, Микола Микитюк

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