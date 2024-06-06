Сьогодні тернополяни віддадуть останню шану Герою Миколі Микитюку

Тернопільська громада прощається з молодим захисником України Миколою Микитюком. Життя 34-річного тернополянина обірвалося 1 червня у Харківській області.
В останню дорогу Героя проведуть 6 червня. Про це повідомив міський голова Сергій Надал.
Завтра, 6 червня об 11 годині у Домі печалі на вулиці Микулинецькій громада Тернополя проведе в останню путь Героя Микитюка Миколу Васильовича. Щиро співчуваємо рідним та близьким воїна. Царство йому небесне та вічна пам’ять!
Вічна шана і пам’ять Герою!
До останнього подиху був вірним присязі: під час виконання бойового завдання загинув 30-річний Герой з Тернопільщини