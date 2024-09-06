Завтра тролейбуси у Тернополі курсуватимуть за зміненими маршрутами

У суботу, 7 вересня, у зв’язку з ремонтом дорожнього покриття відбудуться зміни у розкладі тролейбусних маршрутів у Тернополі.
Про це інформують у міській раді.
Через ремонти на розв’язці вулиць Збаразька – Промислова – Текстильна – Енергетична – просп. Злуки, 7 вересня (за необхідності 8 вересня) з 10:00 год транспорт їхатиме так:
- тролейбусний маршрут №8 курсуватиме на ділянці «Газопровід-Ринок»;
- тролейбусні маршрути № 9 та №11 знімаються з маршрутів;
- тролейбусний маршрут №10 з вул. Мирона Тарнавського повертатиме ліворуч на просп. Злуки, з просп. Злуки поїде на вул. 15 Квітня, вул. Тараса Протасевича, вул. Лесі Українки, вул. Слівенську, просп. Степана Бандери, вул. Руську, вул. Князя Василя Костянтина Острозького, вул. Миколи Гоголя, з вул. Миколи Гоголя повертатиме на міст біля політехнічного університету, просп. Степана Бандери і далі по маршруту.