Завтра тролейбуси у Тернополі курсуватимуть за зміненими маршрутами

У суботу, 7 вересня, у зв’язку з ремонтом дорожнього покриття відбудуться зміни у розкладі тролейбусних маршрутів у Тернополі.

Про це інформують у міській раді.

Через ремонти на розв’язці вулиць Збаразька – Промислова – Текстильна – Енергетична – просп. Злуки, 7 вересня (за необхідності 8 вересня) з 10:00 год транспорт їхатиме так: