06.09.2024 23:54

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах

Завтра тролейбуси у Тернополі курсуватимуть за зміненими маршрутами

06.09.2024

Ірина Нова

55

Тернопільщина, Новини, Суспільство

Поширити:

У суботу, 7 вересня, у зв’язку з ремонтом дорожнього покриття відбудуться зміни у розкладі тролейбусних маршрутів у Тернополі. 

Про це інформують у міській раді.

Через ремонти на розв’язці вулиць Збаразька – Промислова – Текстильна – Енергетична – просп. Злуки, 7 вересня (за необхідності 8 вересня) з 10:00 год   транспорт їхатиме так:

  • тролейбусний маршрут №8 курсуватиме на ділянці «Газопровід-Ринок»;
  • тролейбусні маршрути № 9 та №11 знімаються з маршрутів;
  • тролейбусний маршрут №10 з вул. Мирона Тарнавського повертатиме ліворуч на просп. Злуки, з просп. Злуки поїде на вул. 15 Квітня, вул. Тараса Протасевича, вул. Лесі Українки, вул. Слівенську, просп. Степана Бандери, вул. Руську, вул. Князя Василя Костянтина Острозького, вул. Миколи Гоголя, з вул. Миколи Гоголя повертатиме на міст біля політехнічного університету, просп. Степана Бандери і далі по маршруту.

Джерело: ТМР

Теги: Тернопіль, змінено рух тролейбусів

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні



© 2014-2024. При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів і реклама в Інтернеті

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах