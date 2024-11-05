Завтра на Тернопільщину «на щиті» назавжди повертається молодий захисник Андрій Геляс

На Тернопільщину 6 листопада додому “на щиті” повертається захисник Андрій Геляс.

Андрій був призваний на військову службу у квітні 2022 року та в ході ведення важких бойових дій на Донеччині, 30 травня 2022 року, загинув. Усі ці важкі і такі сподівальні 2 роки рідні Героя, друзі, односельчани з надією вірили та чекали на щасливу звісточку від захисника… Але прийшло сповіщення про непоправну втрату.

Завтра полеглий воїн назавжди повернеться до рідного дому.

“Скорботний кортеж із загиблим Воїном вже виїхав із міста Дніпра.

Завтра, 6-го листопада, будемо зустрічати нашого Героя Захисника.

Орієнтовно(година зустрічі може змінитися)

– в смт. Підволочиськ, о 13.00 год.,

– в с. Скорики о 13.30 год.

Далі, похоронний кортеж буде рухатися селами: Медин, Воробіївка, Токи, Пальчинці, до рідного села Щаснівка, де ввечері служитиметься панахида,” – повідомили у Скориківській громаді.

Чин похорону відбудеться у четвер, 7-го листопада.