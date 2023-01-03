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Завтра Тернопільщина попрощається з Героєм України, який загинув на Запоріжжі

03.01.2023

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Головне в номері, Заліщицька міська громада, Події

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Сьогодні, 3 січня, на Тернопільщині у місті Заліщики зустріли тіло загиблого Героя України – старшого солдата Олександра Ланга. Чин похорону відбудеться завтра об 11:00 годині.

Військовий загинув 29 грудня в бою поблизу м. Гуляйполе Запорізької області, захищаючи українську землю від російських загарбників.

Противником було здійснено обстріл позиції.

Олександр ще у далекому 2014 році одним з перших став на захист нашої Батьківщини. Тож, і цього разу не залишився осторонь та вже 26.02.2022 року був призваний і проходив службу старшим такелажником такелажного взводу артилерійського дивізіону.

Жителі Заліщицької громали навколішки зустріли тіло загиблого Героя України – Олександра Ланга, людину, яка ціною власного життя боронила життя інших.

Ввечері відбулася панахида за загиблим захисником України.

04 січня 2023 року оголошено Днем жалоби на території Заліщицької міської територіальної громади.

Вічна пам’ять і шана Герою України!

Автор: Ірина Нова

Мітки: новини Тернопільщини, суспільство, події, загиблі герої

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