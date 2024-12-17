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Завтра на Тернопільщині світло не вимикатимуть

17.12.2024

Ірина Нова

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Оперативно, Тернопільщина, Новини

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У АТ “Тернопільобленерго” скасували застосування графіків почергових вимкнень електроенергії в області 18 грудня. 

“У середу, 18 грудня, для Тернопільської області, НЕК “Укренерго” не встановило ліміти споживання протягом дня. Саме тому, графіки погодинних вимкнень застосовуватися не будуть. Проте, якщо в енергосистемі  виникатиме дефіцит, то ситуація може змінитися,- йдеться у повідомленні.

Енергетики наполегливо просять споживачів використовувати електроенергію раціонально. Не вмикати кілька потужних приладів одночасно у період з 08:00 до 22:00.

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Теги: АТ «Тернопільобленерго», Тернопільщина, графік вимкнення електроенергії, вимкнення світла

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