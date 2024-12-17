Завтра на Тернопільщині світло не вимикатимуть

У АТ “Тернопільобленерго” скасували застосування графіків почергових вимкнень електроенергії в області 18 грудня.

“У середу, 18 грудня, для Тернопільської області, НЕК “Укренерго” не встановило ліміти споживання протягом дня. Саме тому, графіки погодинних вимкнень застосовуватися не будуть. Проте, якщо в енергосистемі виникатиме дефіцит, то ситуація може змінитися,- йдеться у повідомленні.

Енергетики наполегливо просять споживачів використовувати електроенергію раціонально. Не вмикати кілька потужних приладів одночасно у період з 08:00 до 22:00.