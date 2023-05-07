Завтра на Тернопільщині очікується похолодання і заморозки

Вітер північно – східний, 7 – 12 м/с. Температура вночі 1 – 6° тепла, вдень 8 – 13° тепла.
На вівторок та середу прогнози більш втішні:
“09 – 10 травня: Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер північно-східний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі 1 – 6° тепла, вночі та вранці на поверхні грунту заморозки 0 – 3°, температура повітря вдень 11 – 16° тепла” – зазначають в гідромецентрі.
Синоптикиня Наталя Діденко також попередила, що в понеділок дощитиме. Про це вона написала у Facebook.
“В Приазов’ї та на заході України буде найхолодніше, +7+11 градусів.
Дощі очікуюься в західних областях (окрім Рівненщини та Волині), на південному сході. Ввечері понеділка дощі ще можливі і у південній частині. У Карпатах можливий мокрий сніг”.
Синоптикиня попереджає, що найближчим часом суттєвого потепління, тим паче до +20 градусів, очікувати не варто.
За її прогнозами, заморозки можливі у ніч на понеділок у північній частині України. Наступної ночі, з 8 на 9 травня заморозки ще й спостерігатимуться також в західних областях.