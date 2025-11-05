Заслужений художник України Микола Шевчук відкрив у Тернопільському обласному художньому музеї ювілейну персональну виставку

Шістдесят власних живописних робіт у свій 60-ий ювілейний день народження представив на вернісажі у Тернопільському обласному художньому музеї заслужений художник України, викладач-методист Теребовлянського фахового коледжу культури та мистецтв, член Національної спілки художників України Микола Шевчук. Персональна виставка має назву «У нашім раї на землі…» й триватиме до 15 грудня.

Микола Шевчук працює в мистецькій царині понад 30 років. Тож вирішив на власній ювілейній виставці показати деякі картини, які написав з 1996 року й до дня нинішнього. Варто назвати хоча б кілька його робіт, які шанувальники його творчості можуть оглянути: «Ходить сон. Миколай», «Серпневий спогад від тринадцятого літа», «Говерлянські зорі», «Нічого кращого немає, як тая мати молодая», «Я не нездужаю, нівроку», «Русяву косу чесала», «Сіяч соняхів», «Воїнам світла, воїнам добра» та десятки й десятки інших. За словами заступниці директора обласного художнього музею Ольги Ваврик, у полотнах пана Миколи зливаються воєдино духовність, ліризм і символізм. Він органічно поєднує традиції української ікони, фольклорні мотиви та сучасну тематику, створюючи образи гідності, памʼяті й любові до України.

Як митець Микола Шевчук – живописець, іконописець, скульптор, монументаліст. Окрім написання численних живописних творів, ікон, створив перший у нашій країні тривимірний памʼятник Небесній Сотні в Теребовлі. Є автором і памʼятника «Борцям за волю України», меморіальної дошки загиблим воїнам 44-ої артилерійської бригади. Але, як сам стверджує, він вчить не лише студентів, а й сам намагається здобувати нові знання для «свого внутрішнього та професійного розвитку». Ось уже впродовж двох років опановує мистецтво ножеробства. Знаємо також пана Миколу як активного волонтера, громадського діяча. Є й учасником і організатором різних мистецьких акцій, симпозіумів, пленерів. Зокрема став керівником доброчинних іконописних пленерів у Марійському духовному центрі в Зарваниці – «Вікно в небо» та «Тобі, Богородице».

Ведуча відкриття виставки Ольга Ваврик зазначила, що Микола Шевчук сформувався, як митець з глибоким відчуттям форми, кольору та духовного символу. Його творчий шлях позначений поєднанням професійної дисципліни архітектора (цю професію здобув у «Львівській політехніці») та високої художньої культури, щирої любові до української традиції. На переконання ж директорки департаменту культури та туризму Тернопільської ОВА Світлани Байталюк, роботи пана Миколи – це «справді голос про Україну, історичну справедливість, яку він доносить світові».

Зрештою, на відкритті персональної виставки звучало чимало теплих і добрих слів про творчість, волонтерську та громадську діяльність, людські якості Миколи Шевчука. Скажімо, крім Світлани Байталюк, від владних органів виступили також голова обласної ради Богдан Бутковський, голова Теребовлянської об’єднаної територіальної громади Олег Продан. Від духовних осіб на вернісажі про пана Миколу мовили митрофорний протоієрей УГКЦ о.Андрій-Іван Говера, капелан ПЦУ о.Володимир Андрухів, священник Марійського духовного центру в Зарваниці о.Микола Медюх. Звісно, привітати ювіляра прийшли й колеги, серед яких голова Тернопільської організації Національної спілки художників України Ігор Дорош, народний художник України Богдан Ткачик, заслужений діяч мистецтв України Михайло Кузів. Слово також тримали директор Тернопільського обласного художнього музею Григорій Шергей, в.о. директора Теребовлянського фахового коледжу культури та мистецтв Олена Ткачук, мистецтвознавець Ігор Дуда, директор Теребовлянського академічного ліцею імені Ярослави Стецько Олег Архитко, педагогиня, мовознавиця Галина Снітовська. Із селища Івано-Франкове на Львівщині приїхав з вітанням однокурсник, а нині директор Художнього професійно-технічного училища ім. Й. Станька Василь Гевало.

Звісно ж, на заході зібралося й чимало поціновувачів мистецького таланту Миколи Шевчука, студенти й викладачі коледжу, в якому викладає художник. Ювіляр отримав грамоти, подяки від церковних очільників, владних органів. Не обійшлося й без музичного дарунку – відомий бандурист, заслужений артист України Дмитро Губʼяк виконав билину про Іллю Муромця та Соловія Розбійника. Принагідно зауважити, що тема кобзарства та лірницької традиції дуже близька пану Миколі. Зокрема, торік він узяв участь у масштабному Всеукраїнському проєкті «Наша дума, наша пісня», присвяченому памʼяті українських кобзарів. На ювілейній виставці художник також представив власні картини з цієї тематики.