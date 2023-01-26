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Заскочили на гарячому: тернопільський студент розповсюджував психотропні речовини

26.01.2023

Ірина Нова

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Тернопільщина, Кримінал, Збаразька міська громада, Суспільство

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У зберіганні та збуті особливо небезпечних психотропних засобів підозрюють тернопільського студента.

За процесуального керівництва Теребовлянської окружної прокуратури викрито студента одного з тернопільських вузів, жителя Тернопільського району, який займався незаконним придбанням, зберіганням та збутом особливо небезпечних психотропних засобів (ч. 2 ст. 307 КК України).

За даними слідства, правоохоронці затримали 19-річного юнака під час здійснення ним «закладок» психотропних засобів серед багатоповерхівок та приватних будинків міста Збараж.

Хлопець, який виявися студентом одного з тернопільських вузів, ховав між будинками згортки з речовиною «PVP» і відправляв клієнтам фото з закладками.

Його помітили місцеві жителі та викликали поліцейських, які вилучили в підозрюваного понад 50 згортків з забороненою речовиною.

За клопотанням слідчого, погодженим з прокурором, Збаразьким районним судом підозрюваному обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з можливістю внесення 217 тис грн застави.

Триває досудове розслідування, що здійснюють слідчі поліції, повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Теги: наркотики, новини Тернопільщини, кримінал, Тернопільська обласна прокуратура

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