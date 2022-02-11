Статтею 24 Закону України від 09 липня 2003 року № 1058-VI «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі — Закон 1058) передбачено, що час перебування на інвалідності у зв’язку з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням зараховується до стажу роботи в шкідливих умовах, який дає право на призначення пенсії на пільгових умовах і в пільгових розмірах.

Одночасно із цим, частиною 4 статті 24 Закону 1058 передбачено, що періоди трудової діяльності та інші періоди, що зараховувалися до стажу роботи для призначення пенсії до набуття чинності Закону 1058 (ДО 01 січня 2004 року), зараховуються до страхового стажу в порядку та на умовах, передбачених Законом 1058.

Відповідно до статті 56 Закону України від 05 листопада 1991 року № 1788-XII «Про пенсійне забезпечення» час перебування на інвалідності у зв’язку з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням зараховується до страхового стажу роботи для призначення пенсії за віком, а також до страхового стажу роботи в шкідливих умовах, який дає право на призначення пенсії на пільгових умовах і в пільгових розмірах.

Отже, час перебування на інвалідності у зв’язку з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням за період ДО 01 січня 2004 року зараховується як до страхового стажу так і до стажу, що дає право на пільгову пенсію (наприклад, якщо нещасний випадок стався під час роботи в шкідливих умовах або внаслідок професійного захворювання).

Час перебування на інвалідності у зв’язку з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням за період ПІСЛЯ 01 січня 2004 року зараховується тільки до стажу, що дає право на призначення пенсії на пільгових умовах і в пільгових розмірах (якщо нещасний випадок стався під час роботи в шкідливих умовах або внаслідок професійного захворювання). До страхового стажу, з урахуванням якого визначається розмір пенсії, цей період не зараховується.

Головне управління Пенсійного фонду України в Тернопільській області