На Тернопільщині у ставку загинув 24-річний хлопець

Трагічна подія сталася на Тернопільщині 24 травня. У ставку на території Залозецької громади загинув 24-річний хлопець.
Про це повідомили у ДСНС.
Повідомлення до Служби порятунку надійшло 24 травня о 14:37.
Місцеві жителі повідомили, що на ставку в селі Залізці Залозецької територіальної громади зник 14-річний підліток.
Для проведення пошукової операції на місце оперативно прибули водолази ДСНС.
На жаль, пошуки завершилися трагічно.
Фахівці ДСНС виявили тіло хлопця у водоймі, підняли його на поверхню за допомогою спеціального спорядження та передали працівникам поліції.
Обставини трагедії встановлюють правоохоронці.
Напередодні літніх канікул у ДСНС вкотре нагадують батькам про необхідність контролю за дітьми біля водойм.
Основні правила безпеки:
«Вода не пробачає помилок. Бережіть життя своїх дітей!» — наголошують рятувальники.
Ольга СЕНЬКІВ