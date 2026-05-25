На Тернопільщині у ставку загинув 24-річний хлопець

Трагічна подія сталася на Тернопільщині 24 травня. У ставку на території Залозецької громади загинув 24-річний хлопець.

Про це повідомили у ДСНС.

Повідомлення до Служби порятунку надійшло 24 травня о 14:37.

Місцеві жителі повідомили, що на ставку в селі Залізці Залозецької територіальної громади зник 14-річний підліток.

Для проведення пошукової операції на місце оперативно прибули водолази ДСНС.

Рятувальники знайшли хлопця без ознак життя

На жаль, пошуки завершилися трагічно.

Фахівці ДСНС виявили тіло хлопця у водоймі, підняли його на поверхню за допомогою спеціального спорядження та передали працівникам поліції.

Обставини трагедії встановлюють правоохоронці.

Рятувальники закликають дотримуватися правил безпеки на воді

Напередодні літніх канікул у ДСНС вкотре нагадують батькам про необхідність контролю за дітьми біля водойм.

Основні правила безпеки:

не залишати дітей без нагляду;

купатися лише у спеціально обладнаних місцях;

не пірнати у незнайомих водоймах;

контролювати тривалість перебування у воді;

забороняти небезпечні ігри та жарти на воді.

«Вода не пробачає помилок. Бережіть життя своїх дітей!» — наголошують рятувальники.

Ольга СЕНЬКІВ