Захисника з Тернопільщини Ярослава Костюка нагородили «Золотим Хрестом»

Військового Ярослава Костюка з Тернопільщини нагороджено почесним нагрудним знаком Головнокомандувача Збройних сил України «Золотий Хрест». Відзнаку вручили просто у лікарні, де воїн проходить реабілітацію після важкого поранення.

Як повідомляють у Тернопільському ОТЦК та СП, воїна нагородили за сумлінне виконання обов’язку, мужність та героїзм під час захисту Батьківщини.

Народився Ярослав Костюк у селищі Підволочиськ, тут і пройшло дитинство героя. Мати військовослужбовця Тамара Дмитрівна Костюк працювала багато років завучем та вчителем алгебри і геометрії Підволочиської школи І-ІІІ ступенів, батько Олег Ярославович Костюк – лікарем у стоматологічній поліклініці Підволочиської центральної лікарні.

З 1996 року по 2006 рік Ярослав працював в органах МВС, пізніше і до повномасштабного вторгнення – в адвокатському бюро.

“З початком повномасштабного вторгнення, в березні 2022 року, не роздумуючи, Ярослав став на захист Батьківщини. Спочатку військовослужбовець проходив службу у Львові, потім – у 82-ій окремій десантно-штурмовій бригаді. Щиро вітаємо нашого земляка із заслуженою відзнакою та дякуємо йому за відвагу, рішучість і патріотизм. Слава Україні! Героям Слава!” – зазначили у відомстві.