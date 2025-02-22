Захисниця Лейла “Сарацин”: “Якщо ми не хочемо воювати під Тернополем, потрібна тотальна мілітаризація”

Про те, чи має бути обов’язкова мобілізація жінок в Україні, та, що ж буде коли усі ми не почнемо допомагати військовим розповіла захисниця, яка воює на передовій.

“Я думаю, що мобілізщації жінок не відбудеться, тому що буде суспільний резонанс, але я вважаю, що це закономірне рішення … Нам же ж подобається брати Ізраїль, як приклад – ось армія Ізраїлю, яка воєю з такою малесенькою країною. Якщо ми хочемо не вигрібати ось так постійно, і не воювати під Тернополем, то ми повинні змиритися з тим, що нас врятує тільки тотальна мілітаризація і в тому числі обов’язкова військова служба для жінок. Ніхто ж не каже бігати в посадці, є дуже багато посад, де жінки ефективні і можуть виконувати свою роботу по знищенню противника”, – розповіла т.в.о. командира 2 батальйону 20 полку К-2 Лейла “Сарацин”.