Понад 20 тисяч жителів Тернопільщини підписалися, щоб підтримати законопроєкт про заборону діяльності Московського патріархату в Україні. Його авторка – народна депутатка Оксана Савчук.

У Тернополі волонтери збирають підписи, щоб заборонити Московський патріархат в Україні. Це законопроєкт народної депутатки Оксани Савчук. “Священики МП у Росії благословляють своїх солдатів на те, щоб вони вбивали населення України. Тому це абсолютно логічно, що в нас має бути своя церква”, – каже тернополянка Ганна Зайцева. Долучився до ініціативи львів’янин Андрій Ступницький.

“Не можна ходити у ворожу церкву. Церква – це соціальна інституція, як фірма. Чогось всі розуміють, що в фірм Росії, які платять податки в Москву, не можна купляти товари, користуватися послугами”, – каже Ступницький.

У бланку люди вказують своє ім’я, прізвище, по батькові, номер телефону та місце проживання. Про це розповіла волонтерка Інна Макух.

“Паспортних даних не потрібно вказувати, за номером телефону вам можуть перетелефонувати, запитати, чи ви дійсно підтримали цей законопроєкт”, – каже Макух.

Дівчина розповідає, за 3 тижні разом з іншими волонтерами зібрали понад 15 тисяч підписів, а планують – 100 тисяч. Інна Макух каже, серед тернополян, з якими спілкувалася, були люди, які не хотіли підтримувати ініціативу.

“Збирала ці підписи на ринку. Одна жінка підійшла і сказала, що вона за Московський патріархат”, – каже волонтерка.

Адвокат Іван Парубій розповів, чи допоможе збір підписів ухвалити цей законопроєкт.

“Збір підписів та ініціатива громади знизу – це дуже добре. Це означає, що люди включені в політичний процес. Скільки разів ми бачили, коли ініціатива з низів змінювала не лише певний якийсь законопроєкт, змінювала повністю все. Якщо ми згадаємо Майдан. Їхня позиція змінила рух країни, вона змінила історію країни. Тому і тут цілком ймовірно, що це спрацює. Знаючи наш депутатський корпус, змін, напевно, буде багато”, – розповів адвокат.

На Тернопільщині від початку повномасштабної війни з Московського патріархату вийшли 15 громад. Про це розповів протоієрей Тернопільської єпархії Православної церкви України Володимир Зубілевич.