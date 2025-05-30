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За знущання над матір’ю жительці Тернопільщини загрожує до 2 років позбавлення волі

30.05.2025

Ірина Нова

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Оперативно, Тернопільщина, Новини

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Жительці Тернопільщини, котра вчиняла насильство щодо матері, загрожує до двох років позбавлення волі.

Цього року поліцейські двічі складали на жінку адміністративні протоколи за вчинення насильства щодо матері (ст. 173-2 КУпАП) та виносили термінові заборонні приписи. Тепер щодо неї розпочато кримінальне провадження.

До співробітників відділення поліції №3 м. Гусятин надійшло повідомлення від жительки одного із сіл Гримайлівської громади про те, що її донька влаштувала сварку, погрожує їй розправою та виганяє з дому.

Прибувши на місце події, правоохоронці провели профілактичну бесіду з домашньою кривдницею. Як з’ясувалося, родичі проживають в одному будинку і донька систематично ображає матір-пенсіонерку. Поліцейські раніше притягували її до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства та до кримінальної — за нанесення легких тілесних ушкоджень родичці.

Тепер щодо фігурантки слідчі поліції знову розпочали кримінальне провадження — цього разу за статтею 126-1 (домашнє насильство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до двох років позбавлення волі. Наразі вирішується питання про оголошення їй підозри.

Теги: насильство, поліція, Тернопільщина, Чортків

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