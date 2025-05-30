За знущання над матір’ю жительці Тернопільщини загрожує до 2 років позбавлення волі

Жительці Тернопільщини, котра вчиняла насильство щодо матері, загрожує до двох років позбавлення волі.

Цього року поліцейські двічі складали на жінку адміністративні протоколи за вчинення насильства щодо матері (ст. 173-2 КУпАП) та виносили термінові заборонні приписи. Тепер щодо неї розпочато кримінальне провадження.

До співробітників відділення поліції №3 м. Гусятин надійшло повідомлення від жительки одного із сіл Гримайлівської громади про те, що її донька влаштувала сварку, погрожує їй розправою та виганяє з дому.

Прибувши на місце події, правоохоронці провели профілактичну бесіду з домашньою кривдницею. Як з’ясувалося, родичі проживають в одному будинку і донька систематично ображає матір-пенсіонерку. Поліцейські раніше притягували її до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства та до кримінальної — за нанесення легких тілесних ушкоджень родичці.

Тепер щодо фігурантки слідчі поліції знову розпочали кримінальне провадження — цього разу за статтею 126-1 (домашнє насильство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до двох років позбавлення волі. Наразі вирішується питання про оголошення їй підозри.