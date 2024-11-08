За закон про «дрова» проголосували усі нардепи від Тернопільщини

Загалом за поданий «Слугами народу» скандальний законопроєкт проголосували «за»-243 депутатів, «проти» – 0, «утрималось» -35. Не голосувало – 60. Не віддали жодного голосу фракції «Європейська солідарність», «Батьківщина», «Голос». А 243 голоси забезпечили «слуги» та депутатська група «Платформа за життя та мир». Відтак «слуги» Богданець, Василів, Гевко, Калаур, Марченко, представник «Довіра» Люшняк, представник «За майбутнє» Чайківський проголосували за законопроект.

Скандал у публічному просторі розгорівся у минулі вихідні, хоча, ще десятого жовтня, тобто більше, ніж три тижні тому законопроект прийняли та відправили на підпис Президенту. Тоді ж, десятого жовтня, парламентська пресслужба поширила інформацію під назвою «Верховна Рада України прийняла Закон щодо вдосконалення відповідальності за правопорушення у сфері захисту рослинного світу, лісокористування та протидії незаконному обігу деревини». Ось зміст. «Верховна Рада України на своєму засіданні 10 жовтня 2024 року прийняла Закон України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо вдосконалення відповідальності за правопорушення у сфері захисту рослинного світу, лісокористування та протидії незаконному обігу деревини» (реєстр. №9665).

Законом удосконалюється Кримінальний кодекс України та Кодекс України про адміністративні правопорушення в частині притягнення до відповідальності за порушення правил вирубування, а так само пошкодження чи знищення дерев або чагарників, що дозволить більш ефективно застосувати відповідні положення законодавства на практиці, у тому числі задля забезпечення дотримання принципу диференціації покарань за правопорушення різної тяжкості.

Прийнятим Законом доповнюється КУпАП новою статтею 652, яка передбачає встановлення адміністративної відповідальності за незаконне перевезення, зберігання, збут дерев, чагарників або деревини, без документів, які підтверджують законність походження дерев, чагарників або деревини, або з такими документами, які підроблено, одержано незаконним шляхом або які містять завідомо неправдиві відомості. Такі порушення каратимуться накладанням штрафу на громадян у розмірі від 510 – 15300 грн, на посадових осіб від 3400 – 15300 грн.

Крім того, Законом доповнюється КК України новою статтею 2461 КК України, яка передбачає встановлення кримінальної відповідальності за незаконне перевезення, зберігання, збут дерев, чагарників або деревини, без документів, які підтверджують законність походження дерев, чагарників або деревини, або з такими документами, які підроблено, одержано незаконним шляхом або які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене у значному розмірі. Такі порушення каратимуться накладанням штрафу від 34000 – 51000 грн або обмеженням волі на строк до трьох років.

У підсумку реалізація Закону дозволить забезпечити ефективний правовий захист довкілля від незаконного вирубування, пошкодження або знищення дерев чи чагарників, їх незаконного обігу.»

Якщо не вникати, начебто і загрози не побачиш. Наші ліси уже давно потребують захисту. І, здавалося б, остерігатися нових санкцій варто тим, хто незаконно орудують з деревиною. Але правники відкрили людям очі: законопроєкт загрожує усім, хто дровами опалює житло, а відтак тримає на подвір’ях деревину. Треба на неї мати документи, інакше – біда.

І вималювалося геть страшне тло. Бо в країні, де йде війна, де кожного дня може бути зруйнована теплова та газова інфраструктура, де в будь-який день може виникнути необхідність зігріватися та готувати їжу на дровах – влада фактично забороняє дрова. Тридцять років не забороняла. З Карпат вивозили потягами. А тут – бах, збирати та зберігати дрова – незаконно. Більше того, влада сама постійно нагадує про найскладнішу зиму, яка нас очікує, й про те, що ми маємо готуватися давати собі раду самі.

Реакція не забарилася – навіть найпоміркованіші у соціальних мережах, коментуючи законопроект, кажуть: «Геноцид!». І згадують про сталінських три колоски.

Будемо сподіватися, що небувалий суспільний резонанс стане перепоною до того, щоб законопроект став законом.