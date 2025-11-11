За вихідні правоохоронці Тернопільщини виявили п’ятеро водіїв без прав

У всіх випадках жителі Тернопільщини були позбавлені водійських прав судами за керування транспортними засобами в стані алкогольного сп’яніння.

Про це повідомили у поліції області.

Загалом з початку року працівники поліції Тернополя та області склали понад півтори тисячі протоколів за ст. 130 КУпАП, з них – 163 за повторне керування у стані сп’яніння.

За 888 адміністративними матеріалами прийнято рішення про накладення стягнення згідно КУпАП, з них у 777 матеріалах водіїв позбавлено права керування транспортними засобами.

Поліцейські нагадують, що за керування автомобілями без посвідчення водія передбачена відповідальність. Штраф або позбавлення волі до трьох років може загрожувати тим, хто умисно не виконує вирок, рішення, ухвалу, постанову суду, що набрали законної сили, або перешкоджає їх виконанню.

Знехтували рішеннями судів житель обласного центру, троє мешканці Тернопільського району та один – Кременеччини. Чоловіки були позбавлення водійських посвідчень на різні терміни – хто на рік, а хто – на п’ять. Проте це не стало для них перешкодою знову сісти за кермо.

До слова, згідно із частинами 4 та 5 статті 126 КУпАП, любителям їзди без прав доведеться заплатити від 20 400 до 40 800 гривень. Водіїв, котрих двічі ловили на тому, що їздять без водійського посвідчення, закон позбавляє права керувати транспортними засобами на строк від 5 до 7 років. Кримінальна відповідальність за невиконання рішення суду – стаття 382 ККУ передбачає до трьох років позбавлення волі.