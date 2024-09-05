За сприяння СБУ в Тернопільській області про підозру оголосили підприємцю з ТОТ Запоріжжя, який допомагав окупантам

Служба безпеки України (СБУ) повідомила про підозру в пособництві РФ підприємцю з тимчасово окупованого Бердянського району Запорізької області. Він, за даними слідства, фінансував та забезпечував матеріальними засобами підрозділи російських військ.
За даними слідчих, після окупації Бердянського району підприємець добровільно пішов на співпрацю з росіянами та погодився допомагати їхнім військовим:
“Зокрема, надавав окупантам у користування вантажні автомобілі для перевезення ящиків з боєкомплектом та стрілецькою зброєю, а також транспортування наметів, ліжок, матраців та польової кухні, забезпечував військовослужбовців РФ харчуванням із кухні свого сільськогосподарського підприємства та передавав їм гроші на продукти харчування”, — йдеться в повідомленні.
Також зазначають, що з березня по серпень 2022 року в приміщеннях підприємств аграрія окупанти зберігали військову техніку, а наймані працівники ремонтували її та обслуговували.
Чоловіку заочно повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України. (Пособництво державі-агресору та добровільну передачу її збройним формуванням матеріальних ресурсів).
Якщо провину підприємця доведуть, йому загрожує позбавлення волі до 12 років.