З території заводу “Азовсталь” виїхали автобуси з українськими бійцями.

Повідомляє УП з посиланням на Reuters.

У повідомленні йдеться, що свідок на місці подій повідомив – з “Азовсталі” виїхали близько 10 автобусів з українськими захисниками.

“У понеділок агентство Reuters побачило близько десятка автобусів, які, очевидно, перевозили українських бійців. Скільки саме людей було в автобусах, встановити не вдалося. За оцінками, на території великого заводу радянських часів перебуває близько 600 бійців, серед них десятки поранених”.