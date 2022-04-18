11 квітня відомий український графік, громадський діяч, заслужений художник України Євген Тимофійович Удін відзначив 85-річчя. З цієї нагоди 12 квітня у Тернопільській школі №19 відбулася творча виставка митця.

Євген Тимофійович Удін народився 1937 року у Донецьку. З 1961 року мешкає у Тернополі.

Як розповів митець, він дуже любить Тернопіль, має чимало картин про місто з 60-х років і донині. Відтак, на його полотнах можна побачити ті вулички, будинки, які дуже змінилися, або яких уже взагалі нема. Митець стверджує, що Тернопіль – це його велика любов, адже присвятив нашому місту понад шістдесят років свого життя. Як тільки переїхав у Тернопіль, закохався у нього і розпочав зображувати його на папері.

Євген Удін навчався в студії народного художника України І. Холоменюка, закінчив Український поліграфічний інститут ім. І. Федорова в м. Львові (нині Українська академія друкарства) за спеціальністю книжкова графіка.

Був засновником та головою обласної організації Національної спілки художників України (1983—1992). За досягнення в мистецтві Євгена Удіна було відзначено багатьма нагородами. Серед них: медаль «За доблестный труд» (1970), Почесна грамота міністра культури України (1970), Почесна грамота Спілки художників України (1981), Подяка від віце-президента м. Жешува п. Йозефа Гурного (1999), відзнака Тернопільської міської ради — Почесний хрест «За заслуги перед містом Тернополем» (2001), диплом лауреата літературно-мистецької премії ім. Іванни Блажкевич (2006), Всеукраїнської літературно-мистецької та громадсько-політичної премії ім. Братів Богдана та Левка Лепких (2010).

Заслужений художник України Євген Тимофійович Удін є людиною-легендою в мистецтві. Без перебільшення, це ім’я знайоме чи не кожному тернополянинові. Творчість цього мистця знана не лише в Україні, його роботи зберігають у музеях і приватних колекціях Росії, Польщі, Німеччини, Бельгії, Словаччини, Канади, США та інших країн світу.

Художник працює в друкованій, станковій, книжковій, газетно-журнальній, плакатній, прикладній графіці та екслібрисі. За півстоліття творчої праці він проілюстрував та оформив понад 350 видань для видавництв України. У кожній серії своїх робіт Є. Удін прагне показати розмаїття технік. Він однаково добре володіє олівцем, маркером, пером, вугіллям, тростяною паличкою, пензлем чи мастихіном.

Євген Удін є учасником багатьох художніх виставок в Україні та за кордоном.

В його роботах переважає відчуття легкості, ліричної піднесеності духу. Мета цього талановитого художника – не копіювати природу чи міські краєвиди, а перевтілювати їх, створюючи власний світ. Тому творчість Євгена Удіна завжди несподівана, яскрава, вона нагадує своєрідне віконце у світ, де багато сонця, добра і краси.

Унікальними свідченнями того, яким колись було наше місто Тернопіль є картини, малюнки, фотографії. Адже саме на них реальна мить залишається «захопленою» навіки. Тепер спіймати кадр, зафіксувати ту чи іншу подію з легкістю може кожен, але колись і сфотографувати було не так просто. А от олівці, фарби треба було мати під рукою, аби зробити замальовку того, що сподобалося, вразило, зацікавило. Саме це з 1960-х років і робив художник Євген Удін – малював Тернопіль. Привела його до нашого міста велика любов. А відтак, митець розділив її з нашим містом, відображаючи у своїх роботах. Таких картин за 60 років життя у творчому архіві Євгена Удіна зібралося більше 500, і частину з них художник вирішив передати рідному місту.

Галина ВАНДЗЕЛЯК