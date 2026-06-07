На щиті повертається захисник з Тернопільщини Юрій Радомінський, який загинув на Донеччині

Копичинецька громада отримала трагічну звістку про загибель військовослужбовця Юрія Радомінського, з яким рідні втратили зв’язок ще восени минулого року. Після тривалого очікування та сподівань на повернення живим підтвердилася найстрашніша звістка – воїн повертається додому на щиті.

Про втрату повідомили у Копичинецькій міській раді.

Юрій Радомінський народився 2 листопада 1983 року та був уродженцем села Гадинківці. Служив кулеметником механізованого відділення та мужньо боронив Україну від російської агресії.

За офіційною інформацією, 15 жовтня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Щербинівка Донецької області військовослужбовець загинув внаслідок удару ворожого FPV-дрона.

З того часу рідні не втрачали надії на його повернення, однак згодом факт загибелі захисника був підтверджений.

Віддав життя за свободу України

У громаді наголошують, що Юрій Радомінський до останнього залишався вірним військовій присязі та українському народові.

«Юрій віддав найдорожче – своє життя, захищаючи рідну землю від агресії. Його подвиг назавжди залишиться у пам’яті вдячних поколінь», – зазначили у Копичинецькій міській раді.

Співчуття родині Героя

Жителі громади висловлюють щирі співчуття рідним, близьким, друзям і побратимам загиблого захисника.

Світла пам’ять про Юрія Радомінського назавжди залишиться у серцях земляків, а його жертовність та мужність стануть прикладом для майбутніх поколінь.

🕯️ Вічна пам’ять Герою України Юрію Радомінському.