Юні баскетболісти Тернопільщини здобули три перемоги на обласному етапі змагань “Пліч-о-пліч”

Вихованці Збаразького ліцею №2 продемонстрували високий рівень майстерності на фінальних частинах третього етапу змагань “Пліч-о-пліч Всеукраїнські шкільні ліги” з баскетболу в Тернопільському районі, здобувши три перші місця.

Про це повідомив міський голова Збаража Роман Полікровський.

26 лютого перемогу виборола команда юнаків 5-9 класів.

27 лютого тріумфували дівчата цієї ж вікової категорії.

1 березня переможний виступ продемонструвала команда дівчат 9-11 класів.

Успіх став можливим завдяки наполегливій праці спортсменів та їхніх наставників Олександра Лобаса та Софії Сиримули, які доклали максимум зусиль для підготовки молодих баскетболістів.

Змагання, які відбулися у Збаражі, підтвердили високий рівень місцевої спортивної інфраструктури. У перспективі місто зможе приймати турніри всеукраїнського рівня.