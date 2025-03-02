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Юні баскетболісти Тернопільщини здобули три перемоги на обласному етапі змагань “Пліч-о-пліч”

02.03.2025

Галина Кіт

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Теми, Цікаво, Тернопільщина, Новини, Спорт

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Вихованці Збаразького ліцею №2 продемонстрували високий рівень майстерності на фінальних частинах третього етапу змагань “Пліч-о-пліч Всеукраїнські шкільні ліги” з баскетболу в Тернопільському районі, здобувши три перші місця.

Про це повідомив міський голова Збаража Роман Полікровський.

  • 26 лютого перемогу виборола команда юнаків 5-9 класів.
  • 27 лютого тріумфували дівчата цієї ж вікової категорії.
  • 1 березня переможний виступ продемонструвала команда дівчат 9-11 класів.

Успіх став можливим завдяки наполегливій праці спортсменів та їхніх наставників Олександра Лобаса та Софії Сиримули, які доклали максимум зусиль для підготовки молодих баскетболістів.

Змагання, які відбулися у Збаражі, підтвердили високий рівень місцевої спортивної інфраструктури. У перспективі місто зможе приймати турніри всеукраїнського рівня.

Радий, що районний етап цих Всеукраїнських змагань, організатори довірили провести у Збаражі, що свідчить про належний рівень наших фахівців і спортивних споруд. Найближчим часом зможемо приймати в Збаражі в нашому спорткомплексі баскетбольні турніри всеукраїнського масштабу Переконаний, що інвестиції в наших дітей, в їх фізичний та духовний розвиток дадуть можливість побудувати справді сильну державу! Бажаю юним землякам-баскетболістам подальших перемог – спортивних і життєвих. Щиро дякуємо нашим військовим, які виборюють перемогу і дають можливість молоді розвиватись! – пише очільник Збаразької громади Роман Полікровський.

Теги: Роман Полікровський, Пліч-о-пліч, Волейбол, Збараж

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