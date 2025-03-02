Юні баскетболісти Тернопільщини здобули три перемоги на обласному етапі змагань “Пліч-о-пліч”

Вихованці Збаразького ліцею №2 продемонстрували високий рівень майстерності на фінальних частинах третього етапу змагань “Пліч-о-пліч Всеукраїнські шкільні ліги” з баскетболу в Тернопільському районі, здобувши три перші місця.
Про це повідомив міський голова Збаража Роман Полікровський.
Успіх став можливим завдяки наполегливій праці спортсменів та їхніх наставників Олександра Лобаса та Софії Сиримули, які доклали максимум зусиль для підготовки молодих баскетболістів.
Змагання, які відбулися у Збаражі, підтвердили високий рівень місцевої спортивної інфраструктури. У перспективі місто зможе приймати турніри всеукраїнського рівня.
Радий, що районний етап цих Всеукраїнських змагань, організатори довірили провести у Збаражі, що свідчить про належний рівень наших фахівців і спортивних споруд. Найближчим часом зможемо приймати в Збаражі в нашому спорткомплексі баскетбольні турніри всеукраїнського масштабу Переконаний, що інвестиції в наших дітей, в їх фізичний та духовний розвиток дадуть можливість побудувати справді сильну державу! Бажаю юним землякам-баскетболістам подальших перемог – спортивних і життєвих. Щиро дякуємо нашим військовим, які виборюють перемогу і дають можливість молоді розвиватись! – пише очільник Збаразької громади Роман Полікровський.