Є бажання розвинути свою бізнес-ідею – звертайтеся в офіс малого і макробізнесу «Зроблено Україні»

У Тернополі відкрито перший офіс «Зроблено в Україні» для підтримки мікро- та малого бізнесу регіону, який працюватиме на базі Тернопільського обласного центру зайнятості за адресою: м. Тернопіль, вул. Текстильна, 1Б.
В офісі «Зроблено в Україні» діючі та майбутні підприємці можуть отримати інформацію, консультації та допомогу в оформленні документів, написанні бізнес-планів, подачі документів на гранти та інші програми підтримки малого і мікробізнесу; підібрати суміжні міжнародні та регіональні грантові програми.
Для них доступні:
До слова. На Тернопільщині підприємці вже отримали більше 171 млн грн на реалізацію 721 мікрогранту на створення або розвиток бізнесу, ще 21,7 млн грн грантових коштів отримали 46 учасників бойових дій або їхні подружжя.
Робота офісу спрямована також на інформування та реалізацію низки програм Уряду з підтримки бізнесу і українського виробника, зокрема:
Офіси «Зроблено в Україні» до кінця року запрацюють також у Бережанському управлінні, Кременецькій та Чортківській філіях Тернопільського обласного центру зайнятості.
Пріоритет Уряду у цьому році на стимулюванні виробництва, залученні інвестицій у реальний сектор та збільшенні обсягів несировинного експорту. Офіси “Зроблено в Україні” — лише невелика складова політики Уряду з підтримки українських виробників.
Тож запрошуємо всіх бажаючих розвивати власний бізнес скористатися послугами консультантів офісу “Зроблено в Україні”!
Номер «гарячої лінії» Тернопільського обласного центру зайнятості: 0800 600488.