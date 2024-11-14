Є бажання розвинути свою бізнес-ідею – звертайтеся в офіс малого і макробізнесу «Зроблено Україні»

У Тернополі відкрито перший офіс «Зроблено в Україні» для підтримки мікро- та малого бізнесу регіону, який працюватиме на базі Тернопільського обласного центру зайнятості за адресою: м. Тернопіль, вул. Текстильна, 1Б.

В офісі «Зроблено в Україні» діючі та майбутні підприємці можуть отримати інформацію, консультації та допомогу в оформленні документів, написанні бізнес-планів, подачі документів на гранти та інші програми підтримки малого і мікробізнесу; підібрати суміжні міжнародні та регіональні грантові програми.

Для них доступні:

гранти “Власна справа”, гранти для ветеранів, ветеранок, їхніх дружин та чоловіків;

компенсації за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб, ветеранів та інших категорій населення, а також за облаштування

робочих місць для людей з інвалідністю;

ваучери на оплату навчання,

програми професійної підготовки та підвищення кваліфікації у центрах профтехосвіти служби зайнятості;

фахова допомога у доборі та підготовці кадрів та ін.

До слова. На Тернопільщині підприємці вже отримали більше 171 млн грн на реалізацію 721 мікрогранту на створення або розвиток бізнесу, ще 21,7 млн грн грантових коштів отримали 46 учасників бойових дій або їхні подружжя.

Робота офісу спрямована також на інформування та реалізацію низки програм Уряду з підтримки бізнесу і українського виробника, зокрема:

проєкту «Національний кешбек»;

брендування українських товарів логотипом «Зроблено в Україні»;

«Доступні кредити 5-7-9»;

грантів на переробку з можливістю отримати до 8 мільйонів гривень на розвиток виробництва;

іпотечної програми єОселя;

гранти на теплицю; на переробку/дрони; на сад;

програму компенсацій аграріям за придбання української сільгосптехніки техніки та обладнання (25% витрат);

програми “Шкільний автобус”,

проєкту розвитку інфраструктури індустріальних парків.

Офіси «Зроблено в Україні» до кінця року запрацюють також у Бережанському управлінні, Кременецькій та Чортківській філіях Тернопільського обласного центру зайнятості.

Пріоритет Уряду у цьому році на стимулюванні виробництва, залученні інвестицій у реальний сектор та збільшенні обсягів несировинного експорту. Офіси “Зроблено в Україні” — лише невелика складова політики Уряду з підтримки українських виробників.

Тож запрошуємо всіх бажаючих розвивати власний бізнес скористатися послугами консультантів офісу “Зроблено в Україні”!

Номер «гарячої лінії» Тернопільського обласного центру зайнятості: 0800 600488.