Янині три премії

Учениця фортепіанного відділу Тернопільської музичної школи №1 імені В. Барвінського Яна Ковалковська здобула перші премії на кількох престижних конкурсах мистецтв.

Зокрема, вона отримала перемогу в II Міжнародному двотуровому конкурсі мистецтв «Весна талантів», IV Міжнародному конкурсі мистецтв «Зірки навколо» та III Всеукраїнському багатожанровому патріотичному конкурсі мистецтв «Нащадки Кобзаря».

Високих результатів вихованка досягла завдяки професійній підготовці своєї викладачки Ніни Яворської.