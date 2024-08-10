Якщо ухилянти стають воїнами ЗСУ, вироки стосовно них скасовують

Нещодавно у Тернопільському апеляційному суді скасували вирок Гусятинського райсуду, яким чоловіка, 1988 року народження, засудили за ухилення від мобілізації до трьох років одного місяця позбавлення волі.

Цьому передували такі події. Ще у травні 2022 року рішенням військово-лікарської комісії його визнали здоровим та придатним до проходження військової служби. У подальшому, 28 лютого 2023 року, чоловікові вручили повістку із зобов`язанням прибути для призову на військову службу за мобілізацією. Однак він проігнорував повістку, а отже ухилився від призову. Суворе покарання спонукало засудженого піти добровільно-примусово до війська.

Відтак прокурор звернувся з апеляційною скаргою на вирок райсуду, у якій просив звільнити засудженого від кримінальної відповідальності – у зв’язку із зміною обстановки. Згідно з обліковими даним, чоловік став солдатом й проходить військову службу в одній з військових частин, що підтвердив і командир цього підрозділу.

Відповідно до кримінального законодавства, особу, яка вперше вчинила кримінальний проступок або нетяжкий злочин, крім корупційних кримінальних правопорушень, кримінальних правопорушень, пов`язаних з корупцією, порушень правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керували транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп`яніння або перебували під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, може бути звільнено від кримінальної відповідальності, якщо буде визнано, що на час кримінального провадження внаслідок зміни обстановки вчинене нею діяння втратило суспільну небезпечність або ця особа перестала бути суспільно небезпечною.

У Тернопільському апеляційному суді скаргу задовольнили й скасували обвинувальний вирок стосовно воїна.

За аналогічною підставою – у зв’язку із зміною обстановки – звільнили від кримінальної відповідальності жителя одного із сіл Збаразького району, якого обвинувачували за ст. 336 ККУ (ухилення від мобілізації), бо час судового розгляду у Збаразькому райсуді він був уже в лавах ЗСУ. 26 липня суд виніс відповідну ухвалу про звільнення від кримінальної відповідальності.

Стосовно кримінальної відповідальності ухилянтів точаться суперечки на усіх рівнях, у тому числі законодавчому. Так, наприкінці червня у Верховній Раді з’явився законопроект за авторства нардепа Анатолія Бурміча, яким запропоновано замінити кримінальне покарання ухилянтам у вигляді позбавлення волі на великий штраф або примусові роботи.

Як пише Юридичний вісник України, у пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що за ухилення від військової служби під час мобілізації чинним законом передбачено жорстке кримінальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років. Проте, ув’язнюючи ухилянтів, держава шкодить собі як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі.

Депутат вважає недоцільним покарання для ухилянтів у вигляді позбавлення волі. По-перше, зазвичай кримінальне покарання з позбавленням волі призначають для злочинців, які є суспільно небезпечними. Проте серед ухилянтів, навпаки, важко знайти осіб, які реально могли би загрожувати суспільству.

«Сам по собі встановлений судом факт ухилення особи від призову на військову службу не свідчить про те, що перебування такої особи в суспільстві становить небезпеку для нього, оточення та окремих людей», – вважає народний депутат.

По-друге, позбавлення волі потребує додаткових бюджетних витрат. Адже держава повинна на якісь кошти утримувати ув’язненого. Ці гроші можна було би спрямувати на потреби війська, а не на утримання тих, хто всіляко уникає військової служби. До того ж, для всіх засуджених треба знайти місця утримання.

Загальновідомо й інше, що колонія – не найкраща «школа життя». Потрапивши в середовище рецидивістів абсолютно безпечною для суспільства людиною, ухилянт може вийти звідти вже небезпечною особою. У кращому випадку він потребуватиме тривалої соціалізації, в гіршому – незабаром піде на нову «ходку». Як вважається, зареєстрований у Верховній Раді законопроект кардинально змінить покарання для ухилянтів від мобілізації.

По-третє, завдяки застосуванню інших видів покарань, які не передбачають позбавлення волі, але включають примусову працю або чималий штраф, держава отримає додаткову робочу силу й додаткові бюджетні надходження. «Трудова діяльність таких засуджених на підприємствах у різних галузях економіки (замість відбування покарання у виді позбавлення волі з ізоляцією від суспільства) допоможе зберегти економічну активність вітчизняних підприємств та українську економіку (чимало підприємств зараз відчуває дефіцит кадрів), а ізоляція від суспільства таких засуджених може лише поглибити проблему дефіциту кадрів у різних галузях економіки», – пояснює автор законопроекту.

Втім, наразі цей документ так і не втілився у закон. Реальність така: ті, хто потрапив під кримінал за ухилення від мобілізації, можуть уникнути тюрми лише вступивши до лав ЗСУ.

Більш реальні обриси стати законом має законопроєкт про заборону призову військовозобов’язаних від 18 до 25 років, які вже відслужили. Цей документ розробив парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Про це повідомив народний депутат Роман Костенко. Цілком ймовірно, що поки цей номер газети дійде до читачів, парламентарі проголосують за законопроект.

Ольга КУШНЕРИК