Якої погоди чекати на Тернопільщині: прогнози синоптиків

На початку тижня мешканців Тернопільської області синоптики попререджають про ожеледицю, дощі з мокрим снігом та відчутні коливання температури повітря.

За даними Тернопільського гідромецентру тиждень розпочинеться з хмарної погоди та ожеледиці на дорогах.

У понеділок, 21 листопада, на Тернопіллі прогнозують хмарну погоду, із дощем та мокрим снігом. Вночі та вранці туман. На дорогах ожеледиця. Вітер північний, 5 – 10 м/с. Температура впродовж доби від 3° морозу до 2° тепла.

У обласному центрі температура впродовж доби коливатиметься від 1° морозу до 1° тепла.

Погіршення видимості в тумані становитиме 200 – 500 м.

⚠️ Попередження про метеорологічні явища: 21 листопада вночі та вранці туман видимістю 200 – 500 м. На дорогах ожеледиця.

(І рівень небезпечності, жовтий – НМЯ І).

У вівторок, 22 листопада, на території області вночі пройдуть невеликі опади. Впродовж дня небо буде прояснюватись та все ж залишатиметься похмурим. На дорогах ожеледиця. Вітер південний, 5 – 10 м/с. Температура вночі 2 – 7° морозу, вдень – від 2° морозу до 3° тепла.

У середу, 23 листопада, буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 7 – 12 м/с. Температура вночі 0 – 5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.