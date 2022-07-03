У Тернополі розпочалися спекотні дні. Температура на вулиці сягає понад 30 градусів.
Журналісти «20 хвилин» перевірили, чи комфортно їздити у таку погоду в громадському транспорті. Де виявилось найбільш спекотно та чи є кондиціонери у нових автобусах? Про це читайте у матеріалі!
Перевірити температуру у громадському транспорті ми вирушили у обідню пору, коли найбільш спекотно. Температура повітря коливалась від 29 до 30 градусів. Ми побували у різному транспорті, який є у місті – від старих «маршруток» та тролейбусів до сучасних низькопідлогових автобусах.
Для вимірів температури ми використали паспортований термометр. Він пройшов повірку в ДП «Полтавастандартметрологія». Похибка, відповідно до сертифіката, становить +-1 градус за Цельсієм. Тож його показники можна вважати точними.
Маршрут №18
Температура в цій маршрутці трохи нижча, ніж на вулиці – 28 градусів. Всі вікна та люки були відчинені. Шторок на віках немає. Завдяки протягу їхати трохи легше, хоча все ж жарко.
Маршрут №13
В цій маршрутці було значно спекотніше. Температура сягала 34 градусів. Вікна і люки були відкриті навстіж, але це не надто допомагало – в салоні душно та важко дихати. Сидіння обшиті замінником шкіри, через це на сонячній стороні вони розігріваються. Сідати на такі не комфортно.
Тролейбус №10
Це двосекційний тролейбус. Всі вікна у ньому були відкриті. Але це ніяк не рятує – всередині 35 градусів. Дихати важко. В салоні було небагато людей, тож пасажири пересідали на сидіння не на сонячній стороні.
Тролейбус №2
Це один з нових тролейбусів, які курсують містом. Виглядають вони значно краще, ніж старі, але бракує кондиціонера. В салоні 30 градусів. Їхати важко.
Автобус №29
Це один з нових низькопідлогових автобусів МАЗ. Кондиціонерів у них немає, тож в салоні дуже спеконто. Температура – 34 градуси. Вікна відкриті, але протягу немає. Коли на зупинці відчиняють двері – пасажири поруч відчувають полегшення через свіже повітря.
Автобус №23
Це червоні низькопідлогові автобуси МАН. Тут ми сподівались проїхатися з комфортом, адже такі автобуси обладнані системою кондиціонування. Однак замість прохолодного салону – «духовка». Кондиціонер не працює. На увесь салон лише одне невелике віконечко. Тут ми зафіксували рекорд – 37 градусів!
Автобус №38
Це найновіші автобуси, які закупили до початку війни. В цьому автобусі працював кондиціонер. Однак в салоні все ж було жарко – 32 градуси. Все ж, завдяки прохолодному повітрю їхати було значно легше. Через це спеки в салоні не відчутно.
Чи є вимоги до температури
У «Правилах надання послуг пасажирського автомобільного транспорту», затверджених постановою Кабінету Міністрів України ще від 18 лютого 1997 року, немає вимог до температури в салоні громадського транспорті ані в літній, ані в зимовий період. І це насправді дуже погано, адже, по-суті, про комфорт пасажирів у міському транспорті зовсім не йдеться.
Те, що немає регулювання температурного режиму у громадському транспорті, підтвердили і в міській раді Тернополя.
Законодавством не регулюється температурний режим у маршрутках, тролейбусах, автобусах, – повідомила речниця міськради Мар’яна Зварич.