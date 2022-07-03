У Тернополі розпочалися спекотні дні. Температура на вулиці сягає понад 30 градусів.

Журналісти «20 хвилин» перевірили, чи комфортно їздити у таку погоду в громадському транспорті. Де виявилось найбільш спекотно та чи є кондиціонери у нових автобусах? Про це читайте у матеріалі!

Перевірити температуру у громадському транспорті ми вирушили у обідню пору, коли найбільш спекотно. Температура повітря коливалась від 29 до 30 градусів. Ми побували у різному транспорті, який є у місті – від старих «маршруток» та тролейбусів до сучасних низькопідлогових автобусах.

Для вимірів температури ми використали паспортований термометр. Він пройшов повірку в ДП «Полтавастандартметрологія». Похибка, відповідно до сертифіката, становить +-1 градус за Цельсієм. Тож його показники можна вважати точними.

Маршрут №18

Температура в цій маршрутці трохи нижча, ніж на вулиці – 28 градусів. Всі вікна та люки були відчинені. Шторок на віках немає. Завдяки протягу їхати трохи легше, хоча все ж жарко.

Маршрут №13

В цій маршрутці було значно спекотніше. Температура сягала 34 градусів. Вікна і люки були відкриті навстіж, але це не надто допомагало – в салоні душно та важко дихати. Сидіння обшиті замінником шкіри, через це на сонячній стороні вони розігріваються. Сідати на такі не комфортно.

Тролейбус №10

Це двосекційний тролейбус. Всі вікна у ньому були відкриті. Але це ніяк не рятує – всередині 35 градусів. Дихати важко. В салоні було небагато людей, тож пасажири пересідали на сидіння не на сонячній стороні.

Тролейбус №2

Це один з нових тролейбусів, які курсують містом. Виглядають вони значно краще, ніж старі, але бракує кондиціонера. В салоні 30 градусів. Їхати важко.

Автобус №29

Це один з нових низькопідлогових автобусів МАЗ. Кондиціонерів у них немає, тож в салоні дуже спеконто. Температура – 34 градуси. Вікна відкриті, але протягу немає. Коли на зупинці відчиняють двері – пасажири поруч відчувають полегшення через свіже повітря.

Автобус №23

Це червоні низькопідлогові автобуси МАН. Тут ми сподівались проїхатися з комфортом, адже такі автобуси обладнані системою кондиціонування. Однак замість прохолодного салону – «духовка». Кондиціонер не працює. На увесь салон лише одне невелике віконечко. Тут ми зафіксували рекорд – 37 градусів!

Автобус №38

Це найновіші автобуси, які закупили до початку війни. В цьому автобусі працював кондиціонер. Однак в салоні все ж було жарко – 32 градуси. Все ж, завдяки прохолодному повітрю їхати було значно легше. Через це спеки в салоні не відчутно.

Чи є вимоги до температури

У «Правилах надання послуг пасажирського автомобільного транспорту», затверджених постановою Кабінету Міністрів України ще від 18 лютого 1997 року, немає вимог до температури в салоні громадського транспорті ані в літній, ані в зимовий період. І це насправді дуже погано, адже, по-суті, про комфорт пасажирів у міському транспорті зовсім не йдеться.

Те, що немає регулювання температурного режиму у громадському транспорті, підтвердили і в міській раді Тернополя.