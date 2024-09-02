Як зʼявився фен

Фен настільки став звичним засобом щоденного догляду, що навіть важко повірити, як раніше доводилося без нього обходитися. Сучасний, стильний, ефективний, а головне – мінімізує шкоду для волосся https://comfy.ua/ua/hair-dryer/, але так було не завжди. Занурмось в історію, і дізнаємося як фен став таким, яким ми знаємо його сьогодні.

Коротка історія

У 1890 році французький стиліст Олександр Годфруа створив прототип фена. Його система сушіння складалася з сидіння з кришкою зверху, з’єднаної з трубою димоходу газової плити, яка нагріває голову і сушила волосся. Крім того, кришка мала клапан для випуску пари й таким чином запобігала підгорянню волосся. Винахід Годфруа не був дуже популярним в індустрії краси через його великі габарити.

Перший патент на електричний фен з ручним механічним потоком повітря був зареєстрований у США в 1911 році Габріелем Казанджяном. Але він був важким, втім, мав популярність серед перукарів.

Еволюція фена

На початку 20 століття фен зазнає кількох трансформацій. Мабуть, найважливіший відбувся в 1920 році, коли створили перший портативний фен.

Пізніше дві північноамериканські компанії запровадили новацію, включивши в конструкцію сушарки невеликий двигун (запозичений у блендерів), який допомагав набагато швидше нагрівати повітря.

У 40-х роках у конструкцію фена додали нові інновації: регулятори температури, міцні нагрівальні елементи тощо Такі оптимізації допомогли знайти ще більше прихильників фена.

У 1951 році на ринок з’явився новий тип фена. Він складався з легшої ручної сушарки, з’єднаної з трубкою, яка вела до шолома на голові. Коли сушарку вмикали, повітря проходило через трубку і видалялося через маленькі отвори в шоломі.

Шоломний фен був здатний виробляти 300 Вт тепла, більше, ніж перший ручний фен, але набагато менше, ніж наші сучасні фени.

Фен сьогодні

У наш час фени пропонують різні функції. Зокрема, фени поділяють на:

Професійні фени: вони більші за розміром, а також мають більшу потужність, ніж побутові. Завдяки цьому вони можуть сушити волосся набагато швидше та з більшою точністю. Вони мають кілька температурних режимів і містять більше аксесуарів для створення різних зачісок.

Побутові. Вони легкі у користуванні, добре впораються зі своїми завданнями. Втім, їх потужність дещо нижча.

Дорожні фени: ці фени ідеально підходять для носіння у валізі чи навіть жіночій сумочці. Їх головною перевагою є невеликий розмір і те, що вони можуть бути вставлені й займають дуже мало місця. Єдиним недоліком є те, що вони зазвичай мають менше потужності та аксесуарів, ніж побутові чи професійні сушарки.

Сьогодні за допомогою фена можна робити різні зачіски: збільшити об’єм, зробити кучері або легкі хвильки, або бездоганно пряме волосся… А найголовніше – сучасні моделі фенів не псують структуру волосся. Рішення про те, який вибрати, не завжди просте, але усе залежить від завдань, які ви поставили перед собою.