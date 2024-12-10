Як виростити лимон на підвіконні: через який час можна зібрати перший урожай?

Плоди лимона можна купити у будьякому продуктовому магазині. Та й у багатьох гіпермаркетах продаються деревця лимона, мандарина чи лавра. Але вирощене власноруч деревце — це зовсім інше відчуття.

Як виростити лимон на підвіконні у квартирі: покрокова інструкція

Крок перший. Необхідно вибрати правильний сорт. Найкращими будуть карликові сорти лимона, вони низькорослі, компактні та більш пристосовані до вирощування у приміщенні.

Крок другий. Оптимальний ґрунт. Лимон любить легку родючу землю з гарною дренажною системою. Можна використовувати готову суміш для цитрусових або зробити із садової землі, піску і торфу.

Крок третій. Зручний горщик. Садити насіння треба у невеликий горщик з отворами для дренажу. Потім, коли саджанець підросте, його варто пересадити у більшу ємність.

Крок четвертий. Замочування насіння. Перед висаджуванням насіння лимонного дерева необхідно вимочити у воді, 10-12 годин буде досить.

Крок п’ятий. Висаджування. Насіння лимона треба садити на глибину до півтора сантиметра. Якщо ви пересаджуєте саджанець, намагайтеся не пошкодити коріння.

Крок шостий. Полив. Не слід заливати лимон, він любить помірний полив. Поливайте рослину, коли верхній шар землі підсохне, перезволоження може призвести до гниття коренів лимона.

Крок сьомий. Освітлення. Лимони люблять, коли багато світла, тому горщик необхідно ставити на підвіконні з південного або південно-східного боку. Взимку рослина потребує додаткового освітлення лампами, це необхідно враховувати.

Крок восьмий. Тепло. Лимон варто вирощувати за температури 20-25 градусів, уникаючи її різких перепадів і протягів.

Крок дев’ятий. Підживлення. У спеціалізованих магазинах чи на сайтах продаються добрива для цитрусових, які варто регулярно вносити, дотримуючись інструкцій від виробника.

Крок десятий. Обрізка. Регулярно обрізайте лимон, щоб сформувати компактну крону.