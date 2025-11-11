В Україні все більшої популярності набувають маркетплейси — онлайн-майданчики, що об’єднують безліч продавців. Щодня мільйони українців замовляють через них найрізноманітніші товари — від продуктів до електроніки.

Але з ростом онлайн-торгівлі зростає і кількість використовуваних пакувальних матеріалів, більшу частину яких досі виробляють із пластику. Саме тому великі українські маркетплейси, такі як Rozetka, сьогодні почали переходити на паперові пакети ― simi.kiev.ua/uk/paperovi-pakety. Але які переваги забезпечують паперові вироби й чим обумовлений такий перехід? Нумо розбиратися!

Переваги крафт-пакетів для маркетплейсів

Турбота про екологію. Крафт-папір повністю розкладається за 3-6 місяців, на відміну від сотень років для пластику. Використовуючи його, маркетплейси роблять вагомий внесок у збереження природи.

Поліпшення іміджу. Сьогодні багато покупців обирають екологічні товари та компанії. Переходячи на крафт-упаковку, маркетплейси демонструють соціальну відповідальність і підвищують лояльність клієнтів. Це можна вигідно використовувати в піарі та рекламі.

Прийнятна ціна. Вартість паперових пакетів цілком порівняна з пластиковими аналогами.

Можливість повторного використання. Крафт-пакети багаторазові, на відміну від пластикових. Покупці цінують таку можливість: опитування Prom.ua показало, що 72% користувачів готові повторно використовувати крафт-упаковку маркетплейсів.

Естетичний вигляд. Крафт-папір виглядає стильно і презентабельно завдяки фактурі та натуральному кольору. Його приємно тримати в руках. А маркетплейси можуть наносити свої логотипи, слогани, інструкції — упаковка стає ще одним каналом комунікації з клієнтом.

Міцність і безпека. Щільні крафт-пакети надійно захищають вміст від пошкоджень під час транспортування. Крім того, папір не вступає в реакцію з продуктами, на відміну від деяких видів пластику.

Чому маркетплейсам важко перейти на паперові пакети?

Попри очевидні екологічні переваги крафт-пакетів, далеко не всі українські маркетплейси поспішають відмовлятися від пластикової упаковки. І на це є низка причин: