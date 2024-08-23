Як святкуватимуть 33-ю річницю Незалежності України у Тернополі: програма заходів

24 серпня з нагоди 33-ї річниці Незалежності України у Тернополі проведуть низку заходів, щоб вшанувати Героїв, завдяки яким ми здобули та відстоюємо свою незалежність. День Незалежності також відзначатимуть концертами, турнірами, змаганнями, майстеркласами, під час яких, зокрема, збиратимуть гроші на потреби ЗСУ.



Програму заходів повідомили у Тернопільській міській раді:

09:00 – Урочистості з нагоди 33-ї річниці Дня Незалежності України, церемонія нагородження та покладання квітів до пам’ятників і пам’ятних знаків борцям за волю України.

Локація: Театральний майдан.

Локація: Театральний майдан. 10:30 – Кубок міста Тернополя з плавання на відкритій воді.

Локація: Відпочинкова зона «Циганка», акваторія Тернопільського ставу.

Локація: Відпочинкова зона «Циганка», акваторія Тернопільського ставу. 11:00 – Турнір з пляжного самбо «Ternopil summer games».

Локація: Відпочинкова зона «Циганка».

Локація: Відпочинкова зона «Циганка». 12:00 – Екскурсія «Таємниці Старого Замку».

Локація: вул. Михайла Грушевського, 2 / збір біля Туристично-інформаційного центру.

Локація: вул. Михайла Грушевського, 2 / збір біля Туристично-інформаційного центру. 13:00-15:00 – Благодійний концерт, ярмарок-розпродаж та майстер-класи педагогів ЦТДЮ.

Локація: вул. Петра Конашевича-Сагайдачного / Літня сцена.

Локація: вул. Петра Конашевича-Сагайдачного / Літня сцена. 16:00 – Інтерактивна гра для дітей на Театральному майдані.

16:30 – Географічний квест для дітей.

Локація: Збір біля трикутного будинку на Театральному майдані.

Тернополян та гостей міста запрошують долучитися до святкових заходів та разом відзначити ці важливі для нашої країни дні!