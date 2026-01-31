Як швидко знизити тиск у домашніх умовах

Є кілька рецептів зниження артеріального тиску народними засобами. Однак це тимчасові методи, які не вирішують основної проблеми. При регулярних перепадах слід звернутися до лікаря та лікувати захворювання медикаментозно.

Робіть глибокі вдихи. Повільне глибоке діафрагмальне дихання протягом 5 хвилин допомагає знизити артеріальний тиск. Завдяки включенню внутрішньої системи регуляції через нервову систему вдається знизити рівень стресу, який у більшості випадків є причиною підвищення тиску.

Як додатковий ефект часто спостерігається зниження частоти пульсу та розслаблення. Дослідження показали, що якщо виконувати цю вправу щодня, то ефект буде стійким.

Розслабтеся, заплющить очі. Покладіть одну руку на груди, а другу – на живіт. Зробіть глибокий вдих животом (ви повинні відчути, як він надувається). Затримайте дихання на 8–10 секунд. Видихніть помалу. Виконуйте вправу протягом 3-5 хвилин. Ця практика дає змогу збільшити приплив крові до всіх тканин, в результаті чого тиск у судинах знизиться.

Зробіть гарячу ванну для ніг. Ефект процедури заснований на розширенні судин кінцівок. До них приливає кров і тиск знижується.

Зануртеся в солону воду. Цей метод дає можливість знизити тиск на 11–12%, розслаблює, дозволяє добре заснути. Наповніть ванну водою температурою 37-38°C. 5-10 столових ложок солі розмішайте. Пориньте у ванну до самих плечей і залишайтеся протягом 10-15 хвилин.

Компрес з оцту. Цей народний засіб допомагає екстрено збити тиск, що було підтверджено кількома клінічними дослідженнями. Змочіть марлю в яблучному оцті та прикладіть до стоп на 10-15 хвилин.

Трав’яний чай. Використання фітотерапії для регулювання рівня тиску — давній народний спосіб. Регулярне застосування відварів, настоїв та чаїв з лікарських трав м’яти, меліси, глоду, омели або валеріани дозволяють поступово знизити тиск й нормалізувати його.

Трави, що нормалізують внутрішньочерепний тиск, можна заварювати окремо або в зборах. Вони мають легкий седативний ефект, розширюють судини, знімають спазми, заспокоюють нервову систему, сприяють зниженню АТ, усувають ризик серцевого нападу.

Фіточаї рекомендують в періоди стресу, розумової чи фізичної напруги. Крім терапевтичної дії, трав’яні чаї приносять задоволення своїми смаковими якостями та практично не мають протипоказань. Такий напій не має бути гарячим, пити його потрібно повільно, маленькими ковтками, можна з додаванням цукру чи меду.

Перша допомога при високому тиску в домашніх умовах

При загрозливому підвищенні артеріального тиску потрібно зробити наступне: посадити хворого в напівлежаче положення та заспокоїти; викликати «швидку»; опустити ноги пацієнта в гарячу ванну або прикласти гірчичники до литок для відтоку крові в нижні кінцівки; під язик покласти таблетку гіпотензивного засобу (каптоприл, андипал, капотен).