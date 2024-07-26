Як правильно заповнити форму №20-ОПП?

Наповнення форми №20-ОПП є важливим кроком для всіх підприємців та організацій в Україні. Вона використовується для повідомлення податкових органів про виникнення, зміну чи ліквідацію об’єктів оподаткування. Правильне заповнення форми № 20 ОПП в електронному кабінеті чи на папері дозволяє уникнути штрафів і проблем із контролювальними структурами.

Крок 1. Підготовка документів

Перед тим як розпочати заповнення форми, переконайтеся, що у вас є всі необхідні документи. Вам знадобляться:

реєстраційні документи компанії чи підприємця;

дані про всі об’єкти оподаткування (офіси, склади, торгові точки);

паспорт та ідентифікаційний код керівника компанії чи підприємця.

Крок 2. Заповнення загальної інформації

Почніть із заповнення загальної інформації про вашу компанію або індивідуального підприємця. У верхній частині форми вкажіть:

назву компанії або ПІБ індивідуального підприємця;

код ЄДРПОУ (для юридичних осіб) чи реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб);

юридичну адресу місцезнаходження компанії чи підприємця.

Крок 3. Надання ​​інформації про об’єкти оподаткування

Основну частину форми №20-ОПП присвячено об’єктам оподаткування. Тут вам необхідно вказати всі об’єкти, які належать до вашої діяльності. Для кожного об’єкта заповніть такі поля:

тип об’єкта оподаткування (офіс, склад, магазин);

адреса нерухомості;

дата виникнення чи зміни об’єкта оподаткування;

примітки (за потреби).

Крок 4. Указівка ​​інформації про керівника

У цьому розділі форми вкажіть дані про керівника компанії або індивідуального підприємця:

ПІБ власника або керівника;

посада (якщо це юридична особа);

контактні дані (телефон, електронна пошта).

Крок 5. Підпис і дата

Після того, як усі поля форми будуть заповнені, перевірте інформацію на наявність помилок та неточностей. Потім підпишіть форму та вкажіть дату заповнення. Якщо документ заповнює представник компанії, не забудьте докласти довіреності, що підтверджує його повноваження.

Крок 6. Подання форми до податкової

Заповнену форму №20-ОПП необхідно подати до податкової інспекції за місцем реєстрації вашої компанії чи індивідуального підприємця. Документ може бути поданий особисто, надісланий поштою з повідомленням про вручення або відтворений в електронному вигляді через систему електронного документообігу.

Поради щодо заповнення