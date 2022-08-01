Після появи першого грального автомата минуло понад сто років. За цей час автомати істотно змінилися – казино стали віртуальними, з’явилися онлайн слоти на реальні гроші. У ліцензійному українському казино Pin-Up представлені традиційні «однорукі бандити» та ігри з неймовірними візуальними ефектами, що дозволяє гемблерам вибрати розвагу до душі.

Історія появи ігрових автоматів слотів

У сучасних гральних автоматів слотів наявність ручки для запуску барабана – не більше, ніж данина традиції. Слоти https://pin-up.ua/slots є програмами, розробленими спеціально для використання в індустрії ігрового гемблінгу.

Перші онлайн слоти з’явилися незабаром після появи інтернету, проте популярність прийшла до віртуальних ігор лише з поширенням всесвітньої мережі. Активна розробка ігрового софту почалася після того, як користувачам інтернету знадобилися слоти, грати на яких вони могли б у зручний час та у зручному місці. Найбільш відомими розробниками софту є компанії Playtech, NetEnt, Microgaming, Novomatic. Слоти на реальні гроші від цих провайдерів широко представлені в українському ліцензійному казино Пін-Ап.

Принцип роботи онлайн слотів на гроші

Основним принципом роботи онлайн слотів є випадковість випадання символів чи іконок. Забезпечує випадковість розіграшних комбінацій генератор випадкових чисел, що працює за певним алгоритмом. Генератор забезпечує непередбачуваність результату обертання барабанів.

Віртуальні казино, включаючи онлайн Pin Up, тільки надають гравцям доступ до інтерфейсів відеослотів. Це виключає ймовірність впливу на виграші гемблерів у ліцензійних казино. Під час запуску ігрові слоти утримують невеликі суми, формуючи загальний призовий фонд, який розігрується серед гемблерів.

Чинники впливу на виграш

На ймовірність виграшу при грі на конкретному слоті впливають такі характеристики ігрових автоматів:

RTP (відсоток повернення гравцю), який не повинен бути нижчим за 95%;

волатильність;

множники виграшу (фріспіни, бонуси, бонусні раунди тощо).

Виробники ігрового софту для підтримки інтересу вигадують нові механіки, змінюють принципи гри, експериментують з кількістю барабанів, рядків та ліній, додають спеціальні символи та оригінальні призові функції. З часом бонусів в автоматах з’являтиметься ще більше, отримають поширення слоти на основі технології віртуальної реальності, а ігровий процес стане більше схожим на традиційні відеоігри.