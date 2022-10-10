Ранкова повітряна тривога на Тернопільщині тривала майже 6 годин. Деякі області зазнали сильних бамбардувань, над нашою областю працювала ППО. В Тернополі незважаючи на небезпеку громадський транспорт перевозив пасажирів.

Щоб убезпечити пасажирів, водіїв і кондукторів у Тернопільській міській раді розробили алгоритм дій.

Під час сингалу «Повітряна тривога» алгоритм дій для водіїв та пасажирів наступний:

У разі виявлення бажання пасажиром покинути транспортний засіб, водій повинен здійснити висадку даних пасажирів на найближчій зупинці громадського транспорту та продовжувати рух на маршруті для перевезення інших пасажирів до зупинок, де вони виявили бажання вийти , в тому числі для переміщення в укриття.

У разі виявлення бажання водієм/кондуктором пройти в укриття, вони повинні повідомити про це пасажирів, здійснити висадку пасажирів на найближчій зупинці громадського транспорту та пройти в укриття.

У разі нанесення масових ракетних ударів по території України громадський транспорт в місті Тернополі повністю зупинятиметься, а пасажири та водії повинні перейти в безпечні місця. Про це буде повідомлено перевізникам, керівникам АТП, водіям профільним управлінням, а пасажирам – через соціальні мережі та ЗМІ.

Адресу місця розташування найближчого укриття можна дізнатись в мобільному додатку «ДеУкриття». Додаток доступний для завантаження на операційні системі Android та на iOS.