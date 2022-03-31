Головне управління повідомляє, що у разі смерті пенсіонера допомога на поховання виплачується у розмірі двомісячної пенсії померлого тим особам, які здійснили поховання. Якщо померла особа була «військовим» пенсіонером, то особі, яка здійснила поховання, виплачується допомога у розмірі тримісячної пенсії, але не менше п’ятикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Допомога на поховання не виплачується, якщо поховання пенсіонера здійснено за рахунок держави.

Для отримання допомоги на поховання внутрішньо переміщеним особам необхідно звернутися до будь-якого діючого сервісного центру Пенсійного фонду України та подати такі документи:

– паспорт заявника;

– заяву про виплату допомоги на поховання;

– витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання або довідку про смерть пенсіонера.

У випадку, якщо пенсіонер помер за межами України та реєстрація смерті проведена органами іншої держави, законодавством якої не передбачено видачі зазначених довідок, заявник надає свідоцтво про смерть або інші документи, які легалізовані відповідно до законодавства.

Виплату допомоги на поховання проводять органи Пенсійного фонду України шляхом зарахування на поточний рахунок одержувача (особи, яка здійснює поховання померлого) в уповноваженому банку.

У разі відсутності в одержувача відкритого рахунка такі виплати можуть проводити органи Пенсійного фонду України шляхом переказу коштів одержувачу без відкриття рахунка через банк, який є уповноваженим на провадження розрахунково-касових операцій з коштами Пенсійного фонду України.

Зарахування коштів відбувається протягом декількох днів.

Повідомляємо! Сервісні центри Головного управління Пенсійного фонду України в Тернопільській області працюють в штатному режимі без перерви з 08.00 до 17.00 год., сервісний центр № 11 в м. Тернополі − з 08.00 до 18.00 год. В березні сервісні центри працюють і у вихідні дні з 09.00 до 15.00 год.

Консультації з питань пенсійного забезпечення громадяни можуть отримати в режимі прямих телефонних «гарячих ліній» (телефони «гарячих ліній» за посиланням: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2771601 47930149&id=100069084974486).