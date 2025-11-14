Як на Тернопільщині тепер сповіщатимуть про “повітряну тривогу”

Сигнал «повітряна тривога» на Тернопільщині подаватимуть одночасно в усіх районах у разі загрози балістичних чи крилатих ракет.

Окремо тривога звучатиме лише під час атаки дронів. Таке рішення прийняла рада оборони області.

Як повідомили в ОВА, це дозволить своєчасно оповіщати населення про небезпеку та зменшити ризики для життя і здоров’я громадян:

«Слідкуйте за повідомленнями Тернопільської обласної військової адміністрації у офіційних джерелах інформації. Зберігайте спокій, дійте злагоджено та відповідально — це допоможе зберегти життя. З огляду на особливості території області та швидкість можливих засобів повітряного нападу противника, прийнято рішення про одночасне подання сигналу «Повітряна тривога» на всій території області».

Жителів краю просять не нехтувати сигналом повітряної тривоги, а спускатися в укриття. Оскільки перебування в безпечному місці може вартувати життя.