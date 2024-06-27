Як лікувати катаракту: поради та рекомендації лікарів

Катаракта — серйозне захворювання очей, що призводить до поступового зниження зору. Без належної терапії вона може значно погіршити якість життя. Розгляньмо основні методи лікування катаракти, поради лікарів і рекомендації, які допоможуть вам зберегти зір.

Причини та симптоми захворювання

Катаракта розвивається внаслідок помутніння кришталика ока, що перешкоджає світлу потрапляти на сітківку. Найчастіше захворювання розвивається через старіння, але може бути спричинене травмою ока, радіаційним випромінюванням або токсинами.

Симптоми катаракти:

розмитість або нечіткість зору;

підвищена чутливість до яскравого світла;

відчуття жовтого туману або пелени перед очима;

труднощі з баченням уночі;

поступове зниження яскравості кольорів;

подвоєння зору;

райдужні «ореоли» навколо джерел світла.

З розвитком катаракти колір зіниці поступово змінюється з чорного до молочно-білого.

Методи лікування хвороби

На початкових стадіях розвиток катаракти можна уповільнити за допомогою спеціальних очних крапель. Проте з часом єдиним ефективним методом лікування стає хірургічне втручання. Операція полягає у видаленні помутнілого кришталика та заміні його на штучний. Процедура зазвичай є безболісною та триває близько 15–20 хвилин.

Втручання здійснюється за найсучаснішими методиками, які дозволяють виконувати операцію амбулаторно, гарантують високу ефективність та мінімальні ризики. Перш ніж почати лікування катаракти в Кременчуці, лікарі проводять ретельне обстеження з метою визначити стан здоров’я пацієнта та вибрати найкращий тип штучного кришталика. Після операції необхідно дотримуватися всіх рекомендацій офтальмолога, щоб забезпечити собі швидке та успішне відновлення.

Поради та рекомендації лікарів

Офтальмологи рекомендують дотримуватися кількох простих правил, щоб зменшити ризик розвитку катаракти або сповільнити її прогресування:

Регулярно обстежуйте очі, це допоможе вчасно виявити зміни та почати лікування на ранніх стадіях. Правильно харчуйтеся, відмовтеся від шкідливих звичок — паління та вживання алкоголю. Використовуйте протисонцеві окуляри, уникайте перебування на полуденному сонці.

Особливо важливо прислухатися до цих порад людям після 60 років. Своєчасне звернення до лікаря та дотримання його рекомендацій допоможуть знизити ризик появи катаракти або уповільнити її розвиток.