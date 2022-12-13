Виїхали з 6-ої ранку: на дорогах Тернопільщини працюють 56 снігоприбиральних машин (відео)

“З 6 ранку підрядні організації Служби автомобільних доріг у Тернопільській області почали посипати та чистити покриття автошляхів державного значення. З огляду на воєнний стан передусім працюємо на дорогах з високою інтенсивністю руху: М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече, М-30 Стрий – Ізварине, М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська, Н-18 Івано-Франківськ – Бучач – Тернопіль та Р-41 Обхід Тернополя. До робіт залучено 90 дорожніх робітників. Працює 56 снігоприбиральних машин та 29 одиниць іншої техніки”, – йдеться у дописі дорожників.
Жетелям краю нагадали, що зимове експлуатаційне утримання проводять у режимі суворої економії, під час воєнного стану перевага надається міжнародним коридорам, шляхам перевезення зброї, гуманітарної допомоги та евакуації населення.
Пріоритетні маршрути узгоджуються з обласною військовою адміністрацією.
Перечекати негоду можна на майданчиках для відстою транспортних засобів.
Знайти їх допоможе мапа https://bit.ly/Mapa_Maydanchyky_vidstoyu_Te