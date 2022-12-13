Виїхали з 6-ої ранку: на дорогах Тернопільщини працюють 56 снігоприбиральних машин (відео)

У Служба автомобільних доріг, що на Тернопільщині, повідомили, що сьогодні, 13 грудня на автошляхи краю з шостої години ранку виїхали 56 снігоприбиральних машин та 29 одиниць іншої техніки, які досі працюють.

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Про це повідомили у Службі автомобільних доріг у Тернопільській області.