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Виїхали з 6-ої ранку: на дорогах Тернопільщини працюють 56 снігоприбиральних машин (відео)

13.12.2022

Роман Васильович

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Події

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У Служба автомобільних доріг, що на Тернопільщині, повідомили, що сьогодні, 13 грудня на автошляхи краю з шостої години ранку виїхали  56 снігоприбиральних машин та 29 одиниць іншої техніки, які досі працюють. 
Про це повідомили у Службі автомобільних доріг у Тернопільській області.

“З 6 ранку підрядні організації Служби автомобільних доріг у Тернопільській області почали посипати та чистити покриття автошляхів державного значення. З огляду на воєнний стан передусім працюємо на дорогах з високою інтенсивністю руху: М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече, М-30 Стрий – Ізварине, М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська, Н-18 Івано-Франківськ – Бучач – Тернопіль та Р-41 Обхід Тернополя. До робіт залучено 90 дорожніх робітників. Працює 56 снігоприбиральних машин та 29 одиниць іншої техніки”, – йдеться у дописі дорожників.

Жетелям краю нагадали, що зимове експлуатаційне утримання проводять у режимі суворої економії, під час воєнного стану перевага надається міжнародним коридорам, шляхам перевезення зброї, гуманітарної допомоги та евакуації населення.

Пріоритетні маршрути узгоджуються з обласною військовою адміністрацією.

Перечекати негоду можна на майданчиках для відстою транспортних засобів.

Знайти їх допоможе мапа https://bit.ly/Mapa_Maydanchyky_vidstoyu_Te

Автор: Роман Васильович

Мітки: сніг, дорожники, снігоочистна техніка, розчищання доріг

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