Повномасштабне військове вторгнення росії в Україну змусило чимало людей з різних регіонів країни покинути свої домівки. Вимушені переселенці виїжджають з небезпечних територій без документів, трудових книжок, без можливості звільнитися або припинити діяльність фізичної особи – підприємця. Відсутність необхідних документів не давала можливості громадянам стати на облік у центр зайнятості та, відповідно, отримати грошову допомогу з безробіття. На сьогодні держава врегулювала цю ситуацію.

Відтак 7 травня 2022 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування сфер зайнятості та загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття під час дії воєнного стану», який зокрема врегулював питання надання статусу безробітного внутрішньо переміщеним особам, у яких не розірвані трудові відносини з роботодавцем.

Так, зазначеним Законом внесені, зокрема, зміни до статті 7 Закону України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”, згідно з якими внутрішньо переміщена особа, яка не мала можливості припинити трудовий договір (інший вид зайнятості) відповідно до пункту 1 статті 36, статей 38, 39 Кодексу законів про працю України у зв’язку з неможливістю продовження роботи за таким трудовим договором (іншого виду зайнятості) за попереднім місцем проживання, для набуття статусу безробітного та отримання допомоги з безробіття і соціальних послуг за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням на випадок безробіття, має право припинити такий трудовий договір в односторонньому порядку, подавши до центру зайнятості за місцем проживання внутрішньо переміщеної особи заяву на ім’я роботодавця про припинення трудового договору.

Датою припинення трудового договору є день, наступний за днем подання такої заяви.

Центр зайнятості за місцем проживання внутрішньо переміщеної особи у день припинення трудового договору повідомляє про це: