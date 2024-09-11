Ви створюєте диво – бережете та рятуєте здоров’я 

Найважливіший показник людяності – це увага до нужд та потреб хворих людей. Адже торкнутися серцем чужої біди – означає зробити її своєю й обов’язково допомогти. Мільйони людей щодня згадують словами вдячності лікарів, медичних сестер, санітарів, акушерів, фармацевтів, лаборантів – усіх, хто рятує і береже найцінніше – життя та здоров’я.

І сьогодні нам дуже приємно поділитися з усіма своєю повагою до лікаря-нерйрохірурга Олександра Журавльова, завідувача нейрохірургічним відділенням Тернопільської обласної комунальної клінічної психоневрологічної лікарні Олексія Леонтьєва, та усього його колективу мудрих і доброзичливих лікарів і усього персоналу. У відділенні створені усі умови для швидкого одужання пацієнтів. Велику роль при цьому відіграє згуртована колективна праця, де панує висока дисципліна, компетентність та етичність. Низький уклін Вам за професіоналізм, за Ваші золоті руки, якими Ви провели унікальну операцію, самопожертву. Бути щасливим щастям інших – ось справжнє щастя і земні ідеали життя Олександра Феліксовича та Олексія Юрійовича.

Дякуємо вас за уважність, доброзичливість, цінні поради, небайдужість, за добре слово, яке лікує краще будь-яких ліків, бо Ви подарували моєму синові надію на повноцінне життя, а мені – віру та впевненість на майбутнє. Моє материнське серце виповнене безмежною вдячністю і я завжди молитимуся за весь персонал відділення як за своїх найрідніших.

Також висловлюємо вдячність чудовому спеціалісту, керівнику відділення інтенсивної терапії, лікарю-анестезіологу Андрію Мусієнку.

Дякуємо генеральному директору, головному лікарю Шкроботу Володмиру Васильовичу та всім без винятку працівникам обласної комунальної клінічної психоневрологічної лікарні за професійність, оперативність, чуйність, людяність. Ви – найдивовижніші, бо своїм професіоналізмом, знаннями створюєте диво – бережете та рятуєте здоров’я, даруєте людям повноцінне життя, можливість радіти кожному світанку!

Окрема подяка знаному меценату В. І. Будзу, а також усім друзям, знайомим, сусідам за фінансову і моральну підтримку.

Від щирого серця бажаємо Вам міцного здоров’я, щастя, втілення усіх задумів, натхнення та успіхів у вашій непростій, але такій важливій і шляхетній справі! Шани та любові Вам, добробуту, невичерпної енергії, нехай кожен ваш день буде осяяний любов’ю і Божим благословенням.

З найкращими побажаннями щиро вдячні Галина Ярославівна Боднар, а також Степан