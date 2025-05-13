Вулиці Тернополя продовжують звільняти від нелегальної реклами

Працівники муніципальної поліції продовжують звільняти Тернопіль від нелегальної реклами.

13 травня постійною робочою групою з організації проведення демонтажу, спільно з управлінням муніципальної інспекції, в присутності працівника Національної поліції, демонтовано 17 рекламних конструкцій, які були розміщені на елементах вуличного обладнання на вул. Текстильній, вул. Леся Курбаса, вул. Спортивній, вул. Слівенській та просп. Злуки в м. Тернополі.

Демонтаж провели на виконання рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради від 02.04.2025 року №406 «Про демонтаж рекламних засобів», інформують у міськраді.

Демонтовані рекламні конструкції знаходяться під охороною на вул. Євгена Коновальця, 8. Для повернення рекламних конструкцій власникам необхідно звернутися в ПП «Східний Масив», що знаходиться за адресою проспект Степана Бандери, 94 з питання відшкодування коштів, витрачених на демонтажні роботи.

Робота з виконання рішення виконавчого комітету триває.